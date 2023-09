“Verissimo”, Maria Elena Boschi e Giulio Berruti per la prima volta insieme in tv

Si tratta di un vero e proprio debutto. Maria Elena Boschi e il suo fidanzato Giulio Berruti a Verissimo, per la prima volta insieme, per raccontare i particolari della loro storia d’amore. L’Onorevole di Italia Viva è stata spesso ospite di Silvia Toffanin ma mai con il suo compagno di vita ed è anche raro che parlino in coppia. Un’occasione unica per il programma di Canale5, che è tornato in onda in anticipo rispetto alla consueta tabella di marcia e che già promette benissimo.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, domenica 24 a Verissimo

La loro storia d’amore sta procedendo a gonfie vele. Le voci di crisi che li avevano travolti non sono che un lontano ricordo e sì, il matrimonio è confermato. Non c’è una data ma le nozze sono nei loro progetti, come quello di un figlio che vorrebbero avere presto. Secondo indiscrezioni, ormai sorpassate, Maria Elena Boschi sarebbe già incinta del loro primo bambino, ma nessuno dei due ha mai parlato della famiglia che si stava per allargare. C’è invece stata una bellissima vacanza a Formentera, in cui si sono mostrati più uniti che mai, spazzando via gli inutili pettegolezzi che tornano puntali a far loro visita.

A Chi, invece, avevano parlato del loro amore e di come siano intenzionati a fare le cose sul serio, benché con la dovuta calma: “Veniamo da due famiglie semplici e molto unite, fatte di persone che hanno lavorato una vita. Volete sapere se pensiamo a dei figli? Sì, li vorremmo. Anche se per ora siamo più richiesti come zii”. I bambini sono dunque nei loro piani ma di certo niente si potrà sapere in anteprima, poiché non amano mostrare il loro amore sui social e, anzi, si sono spesso mostrati molto riservati. Per volere di entrambi poi, soprattutto per il ruolo istituzionale che lei ricopre e che non può essere guastata dal gossip.

Come si sono conosciuti

La lunga intervista concessa al settimanale è stata anche l’occasione per tornare sui primi attimi che hanno caratterizzato la loro lunga storia d’amore. Hanno infatti spiegato come si sono conosciuti: “Uscito dalla prima del film I bambini sanno di Walter Veltroni e sono stato travolto dagli uomini della sua sicurezza. I nostri sguardi si sono incrociati ed è scoppiata la scintilla. Ci siamo piaciuti dubito. Ci siamo rivisti solo due anni dopo, al Quirinale per il 2 giugno, Festa della Repubblica. Durante il ricevimento abbiamo parlato a lungo. Il giorno dopo le ho mandato un mazzo di rose“.

Lei, poi, precisa: “Mi aveva colpito, ma ho aspettato a rispondere e nel frattempo lui aveva incontrato un’altra persona. Con la pandemia e dopo il lockdown abbiamo ripreso a vederci”. Si è però parlato più volte di rottura, in particolare a seguito di una crisi scatenata dopo che lui era stato in Polonia per girare un film hot che, pare, avesse scatenato la gelosia di Boschi. Niente di confermato, da parte dei diretti interessati, che invece si sono mostrati più felici e decisi a portare avanti il loro amore.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono ospiti a Verissimo il 24 settembre con Luciana Littizzetto – giudice a Tu Sì Que Vales – Gerry Scotti, Anna Tatangelo e Paola Caruso. Nella puntata di sabato sono invece attesi i conduttori di Tu Sì Que Vales Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile, Federica Panicucci, Annalisa Minetti, il matrimonio di Gessica Notaro e Filippo Bologni e la storia di Gabriela e Giuseppe da Temptation Island.