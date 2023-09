Maria Elena Boschi e Giulio Berruti in cerca di un figlio: la rivelazione a “Verissimo”

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti fanno coppia fissa da ormai tre anni ma, prima di oggi, non si erano mai mostrati pubblicamente insieme. Questo pomeriggio 24 settembre, il loro debutto ufficiale: ospiti del pomeriggio televisivo Mediaset, hanno raccontato le origini del loro amore e i progetti per il futuro, dove la politica e l’attore vedono una famiglia.

Il debutto televisivo della coppia

Ex ministro del governo Renzi, oggi capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi ha votato la propria vita alla politica, eppure ha tutte le carte in regola per trasformarsi in un personaggio televisivo. A fagiolo casca la storia con uno degli attori più desiderati della fiction all’italiana, Giulio Berruti, suo compagno da tre anni. Belli, eleganti e innamorati: ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, sembravano usciti da una delle serie in cui è solito recitare lui.

La telecamera li adora e, a leggere i commenti lasciati dagli spettatori sul profilo Instagram del programma, piacciono anche a chi sta dall’altro lato dello schermo. Solo complimenti per lui – che si è mostrato tenero e innamorato; i modi di lei risultano meno affabili, ma compensa con la stima ricevuta grazie all’ottimo gusto in fatto di uomini. Chissà, magari non sarà l’ultima volta che vedremo la coppia assieme di fronte a una telecamera.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: “L’ultima estate in due”

Così a proprio agio negli studi televisivi, Boschi e Berruti si sono raccontati alla conduttrice senza remora alcuna, parlando candidamente dei propri desideri per il futuro. “Ho già detto che mi è venuto subito naturale pensare a una famiglia con Giulio. – ha rivelato l’ex ministra – Adesso è trascorso un po’ di tempo e siamo ancora più convinti. Io spero che questa sia l’ultima estate in due, poi vediamo come va… Ma adesso ci sentiamo davvero una famiglia”.

Lui, annuendo, ha chiosato: “Siamo pronti”. Tanti auguri ai piccioncini. Pronto a diventare papà, Giulio Berruti, ma forse non ancora marito. Boschi ha infatti rivelato che, pur sognando le nozze, “non c’è ancora stata una proposta ufficiale”. Restiamo in attesa, e tanti auguri ai piccioncini.

La storia d’amore tra la ministra e l’attore

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti arrivano da due mondi ugualmente noti, ma lontanissimi. Ma pare abbiano trovato la formula giusta per conciliare due stili di vita così lontani: “Avere una persona che alle cinque si sveglia così aiuta te e poi si può dedicare alle sue cose, non è una cosa così scontata” ha raccontato l’attore, che dalla compagna trova anche supporto professionale.

“È una bravissima spalla quando faccio i provini. Le chiedo sempre di darmi una mano, lei mi dice di non essere capace, invece è brava. È una cosa che io apprezzo tantissimo. È una donna che mi dà tanta forza, tanto coraggio e così tante altre cose”: quella di Berruti è stata una dolcissima e appassionata dichiarazione d’amore in diretta.

Procede dunque a gonfie vele la storia nata pian piano, con il primo intenso sguardo nel 2014 e un secondo incontro anni dopo, nel 2016, in occasione di un evento al Quirinale: “Le ho mandato un mazzo di rose a Palazzo Chigi, ma lei non mi ha mai risposto” aveva raccontato Berruti sulle pagine di Chi. Dopo il lockdown, conclusa la relazione con l’attrice Francesca Kirchmair, l’attore è tornato all’attacco e, stavolta, è riuscito a conquistare Maria Elena, per non lasciarla più.