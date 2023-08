Maria Elena Boschi irriconoscibile su Instagram, ma l’abito giallo la salva

Fonte: Getty Images Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: i segreti della loro storia d’amore

Le foto di Ferragosto di Maria Elena Boschi sono diventate una tradizione. La Capogruppo di Italia Viva alla Camera è infatti solita porgere i suoi auguri ai tanti follower che seguono il suo profilo Instagram ma, stavolta, ha voluto approfittare della ricorrenza per lanciare un importantissimo messaggio e per mostrarsi diversa dal solito, fasciata in un bellissimo abito giallo che ha messo in risalto l’abbronzatura ottenuta in questi pochi giorni di vacanza.

Una nuova Maria Elena Boschi con l’abito giallo su Instagram

La foto è di Gianluca Sarago ma il sorriso è quello inconfondibile di Maria Elena Boschi. Un’immagine che potrebbe definirsi inedita, con un trucco particolarissimo e un lip gloss scintillante che ha messo in evidenza i suoi lineamenti delicatissimi. L’abbronzatura è esaltata dal colore dell’abito che ha scelto per lo scatto, un giallo limone vibrante perfetto per la giornata di Ferragosto.

È stata inoltre un’occasione per tornare su un tema importantissimo, quello dell’abbandono degli animali, piaga estiva non ancora debellata: “Buon ferragosto a tutti con l’augurio di trascorrerlo con chi amate! Anche in vacanza non ci dimentichiamo dei nostri amici animali che ci amano senza pretendere nulla in cambio. Non li abbandoniamo”.

La storia d’amore con Giulio Berruti

Riservatissimi, per volere di entrambi, ma molto innamorati. Maria Elena Boschi e Giulio Berruti vivono il loro amore lontani dai riflettori ma, ogni tanto, amano coinvolgere il pubblico e godere dell’affetto che in molti nutrono per loro. Sono infatti tornati sull’argomento del matrimonio, che pare tutt’altro che accantonato, ribadendo di avere intenzione di compiere il grande passo. Date certe non ve ne sono ancora, ma che l’evento si terrà sembra ormai certo.

“Già ci sentiamo una famiglia in effetti. Volete sapere se pensiamo a dei figli? Sì, vorremmo dei figli. Anche se per ora siamo molto richiesti come zii”, ha raccontato lei a Chi, mentre per le nozze aspetta che sia lui a farle la proposta. Del loro primo incontro, lui ricorda: “I nostri sguardi si sono incrociati ed è scoppiata la scintilla… Sì, ci siamo piaciuti subito, ma ci è voluto un bel po’ di tempo per dircelo e perché diventasse qualcosa di più”. Lei invece ha aggiunto: “Giulio era fidanzato con una ragazza e poco dopo si è trasferito negli Stati Uniti. Anche io ho avuto una storia… Con la pandemia è tornato, ma c’era il lockdown e così abbiamo ripreso a vederci dopo. Al parco, con il cane: a quel punto eravamo liberi entrambi”.

La coppia convive a Roma da qualche anno. Maria Elena Boschi ha quindi spiegato: “Abbiamo interessi diversi e siamo entrambi molto occupati. Quando non fa il medico e recita sul set, Giulio viaggia molto all’estero. Il segreto è ritrovarsi la sera a casa: aver voglia di condividere e di fare progetti comuni”.

Il matrimonio, quindi, non è mai stato veramente in dubbio nonostante le voci di crisi che si sono rincorse per lungo tempo e che li vedevano già separati. I due non hanno mai però confermato di navigare in cattive acque e, anzi, si sono sempre mostrati più uniti che mai.