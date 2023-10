Fonte: Ansa Maria Elena Boschi, i cambi di look negli anni: dal castano al biondo con la frangia

Se c’è una cosa che Maria Elena Boschi non sbaglia mai, sono i suoi look. La Capogruppo di Italia Viva al Senato ha sfoggiato un bellissimo outfit per il primo weekend fresco di quest’autunno 2023 così bizzarro, lasciandoci un ottimo spunto per le settimane che stanno per arrivare. Contrariamente al solito (sappiamo che ama i colori tenui ma vibranti), ha indossato un completo nero con shorts che hanno lasciato le gambe scoperte. Bellissima e sobria come sempre, ha così votato per il congresso del suo partito sfoggiando il primo look dedicato alla nuova stagione.

Gli stivali d’autunno di Maria Elena Boschi

La scelta di stile di Maria Elena Boschi è ricaduta sugli stivali, morbidi e sotto il ginocchio. Le scarpe in pelle scamosciata si sono abbinate perfettamente al completo semplice con blazer e shorts in total black. Ed è così che il color cammello degli stivali ha attirato tutta l’attenzione dell’abbinamento, che ha pensato proprio per il primo calo delle temperature arrivato tardivamente per la metà di ottobre.

I capelli sono invece lasciati sciolti sulle spalle, com’è solita fare, mentre il castano mou è quello a cui si è affezionata da molti anni. Il trucco leggero non ha appesantito i suoi lineamenti eleganti che però, talvolta, rimarca con una tonalità di rossetto più marcato (il rosso è uno tra i suoi colori preferiti). Bella e sorridente, è un’autentica amante della moda e non si lascia mai sfuggire le novità, che di volta in volta sfoggia per presenziare agli eventi più importanti.

Presto mamma con Giulio Berruti

Archiviate le indiscrezioni che la vedevano incinta del suo primo figlio, Boschi ha partecipato a Verissimo per la prima volta in compagnia del suo fidanzato Giulio Berruti. I due fanno coppia fissa ormai da 3 anni ma solo di recente hanno parlato della possibilità di diventare presto genitori. Il matrimonio è invece confermato ma ancora non si conosce la data precisa. Ne hanno parlato spesso, anche quando tutto intorno remava contro di loro (lei ha poi smentito tutte le indiscrezioni circolate in passato), ma ancora non si sono decisi a compiere il grande passo. “Sarà una sorpresa“, hanno dichiarato, motivo per cui non dobbiamo aspettarci anticipazioni sulle nozze.

Sui figli hanno invece le idee più chiare e proprio lei spera che l’estate 2023 sia stata l’ultima da soli. Lo ha dichiarato proprio nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, a cui ha partecipato proprio con Giulio Berruti: “Speriamo che questa sia stata l’ultima estate in due. Oggi siamo ancora più convinti di voler creare una famiglia. Condividiamo un’idea di famiglia che è anche una squadra, in cui c’è complicità. Già ci sentiamo una famiglia in effetti. Volete sapere se pensiamo a dei figli? Sì, vorremmo dei figli. Anche se per ora siamo molto richiesti come zii”.

Sul loro rapporto, invece, ha aggiunto: “Stiamo insieme da più di tre anni ed è un rapporto che migliora con il tempo. Non ci siamo mai nascosti, se non un po’ all’inizio quando cercavamo di tenere per noi questa storia e iniziavamo a conoscerci”.