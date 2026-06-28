El Shaarawy e Ludovica Pagani, le nozze in grande stile: i tre abiti da favola e i vip invitati

Dopo il rito civile celebrato a Roma lo scorso maggio, il calciatore e l'influencer hanno pronunciato di nuovo Sì circondati da tanti amici vip

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IPA Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy

Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy hanno pronunciato (di nuovo) il fatidico Sì. La coppia, dopo aver celebrato il rito civile lo scorso maggio, ha festeggiato in grande stile le nozze, circondata dall’affetto di amici e familiari. Per la cerimonia la sposa ha scelto poi tre abiti couture realizzati su misura dalla designer Francesca Piccini, mentre il calciatore ha sfoggiato tre smoking firmati Corneliani.

El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati: la grande festa con gli amici vip

Lo scorso 27 maggio Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy deciso di scambiarsi i voti nuziali con rito civile a Roma, scegliendo una cerimonia intima, alla presenza dei familiari più stretti, in attesa della grande festa che a distanza di un mese si sarebbe svolta nella suggestiva Villa Aldobrandini, a Frascati.

La coppia ha celebrato il loro amore il 27 giugno, con una grande festa alla presenza, questa volta, della famiglia e dei tanti amici vip che li hanno accompagnati nel loro giorno speciale.

Tanti i compagni “fraterni” del calciatore, da Pierluigi Gollini, a Gianluca Mancini, passando per Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini, che hanno festeggiato insieme alla coppia. Ma anche la sposa aveva tanti invitati speciali: oltre alle amiche più care, che l’hanno accompagnata nel ruolo di damigelle, anche volti della musica e dello sport. Dalle cantanti Elettra Lamborghini e Giulia Penna alla cestista Valentina Vignali, che hanno immortalato su Instagram i momenti più belli e simbolici delle nozze.

I tre cambi d’abito per sposa e sposo

Che sarebbe stata una grande festa lo aveva annunciato qualche tempo fa Ludovica Pagani parlando del suo matrimonio: “Marito e moglie ora sono pronti per la cerimonia di giugno“, aveva scritto su Instagram. Se per il rito civile la coppia aveva scelto una cerimonia intima, alla presenza solo di pochi familiari, per le nozze del 27 giugno l’influencer e il calciatore hanno voluto accanto a loro uno stuolo di amici pronti a celebrare il loro grande amore, sbocciato nel 2020.

La cerimonia è iniziata alle 18 a Villa Aldobrandini, a Frascati: per il suo giorno più bello Ludovica Pagani ha voluto tre cambi d’abito, tutti firmati Francesca Piccini. Il primo look, indossato durante la cerimonia, è stato realizzato in cadì di seta. Il vestito era semplice ma di grande effetto, con un corsetto strutturato a una gonna morbida e drappeggiata, completata da un velo in pizzo francese.

Cambio d’abito per il ricevimento: la sposa ha scelto un modello con scollo all’americana e silhouette a sirena, caratterizzato da un tessuto dalla finitura luminosa e da un drappeggio più morbido. Infine per la festa con musica e dj Ludovica Pagani ha voluto stupire i suoi invitati con un abito corto interamente rivestito di pizzo francese e impreziosito da cristalli.

Anche Stephan El Shaarawy ha scelto tre look diversi per i vari momenti delle nozze, tutti firmati Corneliani. Per la cerimonia ha indossato un elegante smoking blu, caratterizzato da rever rifinito in raso tono su tono, giacca con bottone dalla costruzione sartoriale e pantaloni coordinati.

Per il secondo cambio ha optato invece per uno smoking doppiopetto nero con bottoni e collo a scialle in raso, mentre per l’ultimo look ha scelto uno smoking nero, senza spalline, impreziosito da rever a punta tronca rifiniti in raso.