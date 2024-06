Fonte: IPA Ludovica Pagani

Splendida, impegnata e molto sicura di quello che vuole dalla vita: Ludovica Pagani è la fidanzata di Stephan El Shaarawy, bomber della Nazionale in campo agli Europei 2024 che, di professione, fa la giornalista e l’influencer. È inoltre un volto noto e molto amato della tv, dove l’abbiamo vista più volte e nelle vesti di commentatrice sportiva. Nel 2017, ad esempio, è stata una delle ospiti fisse del programma Quelli che il calcio.

Chi è Ludovica Pagani

La fidanzata di El Shaarawy è nata il 25 giugno 1995 a Bergamo. Fin da giovane, ha mostrato un grande interesse per il mondo della moda e dello spettacolo. Dopo aver conseguito il diploma di liceo linguistico nella sua città, si è iscritta all’Università Statale di Milano, scegliendo la facoltà di Economia. Tuttavia, la sua vera passione per il mondo dei media l’ha portata a cambiare strada, dedicandosi a tempo pieno alla carriera di modella e influencer.

Ludovica Pagani ha saputo costruirsi un percorso di successo grazie alla sua determinazione e alle passioni che è stata capace di trasformare in un mestiere. Oltre a lavorare come modella, ha collaborato con diversi brand e ha partecipato a vari programmi televisivi come Quelli che il calcio, oltre a essere una presenza fissa in radio con Versus su RDS e Casa Pagani su Radio105. È anche scrittrice: nel 2019 esce infatti la sua autobiografia Semplicemente Ludovica in cui si racconta senza filtri e spiega come e quand’è nata la sua attività di influencer.

Nella sua carriera, ha provato proprio tutto: è stata infatti anche attrice per il film Rai Riccione con Valentina Vignali e per la serie tv di MTV, Involontaria. Ha inoltre posato per un calendario senza veli pubblicato da Chi e Sorrisi e Canzoni TV.

Fonte: IPA

La vita privata

Ludovica Pagani è la fidanzata Stephan El Shaarawy, noto calciatore italiano, dal 2020. La loro relazione è rimasta per lungo tempo lontana dai riflettori mentre nel 2022 sono iniziate a circolare insistenti voci su una possibile rottura. Nessuno dei due ha però dato seguito alle indiscrezioni e oggi sembrano più felici che mai.

Nonostante lui sia da anni un giocatore della Roma, lei ha scelto di vivere a Cologno ma non ha mai nascosto di voler presto tornare a Bergamo, la sua città di origine e alla quale è molto legata. Della sua famiglia di origine si conosce pochissimo, se facciamo eccezione per le rare foto che compaiono sul suo profilo Instagram e in cui abbiamo visto, qualche volta, sua madre e sua nonna, che ama moltissimo e che considera uno dei suoi punti di riferimento.

Ludovica Pagani su Instagram

Il suo profilo Instagram è ricchissimo di condivisioni che utilizza principalmente per far conoscere la sua attività professionale. Non mancano, comunque, scatti che riguardano la sua vita privata come le diverse foto in famiglia che talvolta concede ai suoi oltre 4 milioni di follower.

El Shaarawy, invece, non si vede praticamente mai. E, nonostante siano una coppia ormai da anni, amano mantenere riservata la loro privacy. Non si vedono spesso insieme e il motivo l’aveva spiegato proprio lei: “Non mi piace farlo. Lui è riservato, qualità che apprezzo tantissimo. E io anche, di conseguenza. Per tutelare qualcosa di bello, la cosa migliore è non esporla”.