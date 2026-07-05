Matrimonio Aurora Ramazzotti, le pagelle dei look: Michelle Hunziker strepitosa (10), Giulia Salemi dimentica l’abito (7)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono giurati amore eterno. Le nozze da favola, celebrate in Sicilia, si sono svolte alla presenza di amici e parenti. Tanti gli ospiti vip, da Serena Autieri, migliore amica di Michelle Hunziker, a Giulia Salemi, sino a Sara Daniele, figlia del grande Pino. Fra look favolosi e abiti last minute che hanno conquistato l’attenzione.

Michelle Hunziker regina di eleganza. Voto: 10

Dal rito civile alla cena pre-wedding sino alla cerimonia ufficiale, Michelle Hunziker ha avuto modo di sfoggiare diversi look in occasione del matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza e, proprio come ci aspettavamo, non ha deluso le aspettative.

Chic, bellissima ed elegante, Michelle è stata protagonista di numerosi cambi d’abito. Durante il rito civile, che si è svolto a Militello, Michelle ha optato per un look boho chic, con un abito firmato Etro caratterizzato da spalle nude, un corpetto in pizzo e una gonna lunga con motivi floreali, decorata con una cintura maxi.

Poco dopo Goffredo e Aurora sono stati i protagonisti della cena pre-matrimonio. Un evento che ha riunito amici e parenti della coppia, durante il quale Michelle Hunziker ha sfoggiato un abito in seta morbido con scolla all’americana e un’ampia scollatura sulla schiena, di un blu notte favoloso. Una creazione firmata Zimmermann, capace di rivelare tutte la sua bellezza.

Per il matrimonio vero e proprio, Michelle ha optato invece per un abito firmato Giorgio Armani: un completo turchese con un bustier e pantaloni ampi. Per completare il look, la conduttrice ha puntato su una pochette e orecchini in oro e diamanti.

Che dire: Michelle sei unica! Voto: 10

Serena Autieri stupenda in rosa. Voto: 8

Fra gli invitati alle nozze di Aurora Ramazzotti non poteva mancare di certo Serena Autieri, migliore amica di Michelle Hunziker, mamma della sposa. Per l’occasione l’attrice ha puntato su un abito in seta, impalpabile e di un rosa delicato, perfetto per esaltare l’abbronzatura. Un look classico, ma di grande effetto.

Giulia Salemi con l’abito last minute. Voto: 7

Per le nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, Giulia Salemi ha dovuto scegliere un vestito…last minute. Il motivo? A spiegarlo è stata lei stessa su Instagram dove ha rivelato di aver dimenticato l’abito che aveva scelto appositamente per l’evento.

“Indovinate chi si è appena accorta di aver lasciato a casa l’appeso con il vestito?”, ha scritto la modella sui social, rivelando di essersi accorta solo all’ultimo minuto di aver dimenticato il vestito. Da quel momento per lei è iniziata una vera e propria caccia all’abito per le nozze.

“A mia difesa voglio dire che sono arrivata qui, ho avuto problemi con il noleggio auto, ho scoperto di aver dimenticato l’abito a Milano – ha aggiunto -, sono con mio figlio, mia mamma è arrivata alle tre, mio figlio era assatanato oggi. Siamo andati in centro, i negozi erano chiusi, ho trovato un abito, sono corsa, mi sono preparata”.

L’abito last minute di Giulia Salemi non ha deluso le aspettative. L’influencer ha infatti indossato un due pezzi firmato Max Mara, blu navy e super elegante. Un completo composto da un top bustier e impreziosito con delle balze, abbinato ad una gonna in satin lunga e aderente, leggermente svasata.

“È iniziato il weekend con un dramma abito dimenticato e si è consluso con uno dei “SI” più belli ed emozionanti di sempre… congratulazioni ragazzi”, ha commentato la Salemi su Instagram. Un outfit impeccabile per un evento speciale e una soluzione che ci sembra super azzeccata. Voto: 7

Sara Daniele in marrone. Voto: 6

Sara Daniele è una fra le amiche storiche di Aurora Ramazzotti ed è stata proprio lei a celebrare le nozze fra Aurora e Goffredo. La figlia di Pino Daniele infatti ha seguito da subito la relazione fra i due ed è stata lei a farli conoscere ormai diversi anni fa.

All’epoca, era il 2017, Aurora aveva raggiunto Sara Daniele a Londra, mentre Goffredo si trovava lì per studiare. Da quel momento sarebbe nata un’amicizia che a poco a poco si sarebbe trasformata in una grande storia d’amore.

“Erano in classe insieme e io continuavo a chiederle di presentarmelo”, aveva rivelato qualche tempo fa Aurora, parlando del primo incontro con Goffredo Cerza.

Damigella speciale di Aurora Ramazzotti e sua migliore amica, Sara Daniele ha optato per un abito bustier marrone decorato con un velo. Un look perfetto per esaltare la sua bellezza, anche se un po’ più di colore non avrebbe guastato. Voto: 6

I 4 abiti da sposa Aurora Ramazzotti

Impossibile non commentare gli abiti della grande protagonista dell’evento: Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha infatti sfoggiato ben quattro cambi d’abito. Per il rito civile Aurora ha scelto di indossare un completo total white con gonna svasata e morbida, abbinata ad un top. Un look boho chic, come quello di mamma Michelle, caratterizzato da un copricapo con pendenti e in rete.

Durante a cena pre matrimoniale, allestita in uno splendido giardino, Aurora ha stupito tutti sfoggiando un abito bianco a sirena, caratterizzato da un corpetto con scollo a cuore e una gonna arricchita da strass e pizzo. A rendere tutto ancora più romantico il beauty look con lo chignon.

Il momento del sì è stato particolarmente toccante e Aurora Ramazzotti è apparsa splendida. La sposa ha scelto di indossare un abito firmato Armani ispirato a quello indossato nel 1998 dalla madre durante le nozze con Eros Ramazzotti. Un abito da sposa in raso e tulle, a sirena, con spacco e strascico. Arricchito con un velo romanticissimo, bianco e fluido.

Per scatenarsi sino a tarda notte insieme a Goffredo Cerza e ai suoi ospiti, Aurora ha puntato su un abito firmato Giorgio Armani in raso, con scollo e impreziosito da cristalli.