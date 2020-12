Halle Berry, in costume a 54 anni lascia senza fiato

editato in: da

Halle Berry, meravigliosa attrice classe 1966 (54 anni compiuti ad agosto) rientra a pieno diritto in quella squadra di attrici “over anta” che sembra non avvertire minimamente il passare del tempo, anzi. E confrontando le foto di inizio carriera con quelle di oggi, paiono addirittura più belle.

Qualche nome, tra gli altri: Elizabeth Hurley, Elle “The Body” Macpherson, Julia Roberts, Cindy Crawford.

Halle ha lasciato senza parole i suoi follower in questi giorni pubblicando un video sul suo account Instagram, per promuovere il suo marchio legato al fitness Respin.

Nel filmato la si vede fare yoga, tirare di boxe e camminare a piedi nudi sulla spiaggia, fasciata in un meraviglioso bikini nero.

Nel video l’attrice dice: “Il fitness è un viaggio che dura tutta la vita: che tutti noi possiamo continuare a crescere e accrescere ciò che pensavamo di sapere. Insieme”.

Respin è nato nel 2018, in collaborazione con il suo allenatore, Peter Lee Thomas come una naturale evoluzione della piattaforma in cui Halle rispondeva ai suoi fan, Hallewood. I pilastri del marchio includono sezioni quali “connettere”, “nutrire”, “rafforzare”, “risvegliare”.

Nell’aprile di quest’anno, Respin è stato lanciato come piattaforma di contenuti digitali e e-commercio.

Accanto al suo impegno sul fronte del fitness e dell’healthy, Halle prosegue con passione la sua carriera di attrice, senza nessuna intenzione di andare in pensione. Sta attualmente girando un nuovo thriller d’azione di fantascienza chiamato Moonfall. Nel film una squadra di astronauti viene inviata sulla luna dopo che un asteroide l’ha portato in rotta di collisione con il pianeta terra. Il film è interpretato anche da Donald Sutherland e Patrick Wilson.

È proprio il caso di dirlo: Halle Berry, 54 anni di bellezza mozzafiato