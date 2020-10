Elle Macpherson senza veli a 56 anni: The Body è ancora la più bella

editato in: da

Elle Macpherson: “The body” bionica a 56 anni

Il soprannome The Body è strameritato ancora adesso: Elle Macpherson, 56 anni, è ancora una dea.

Tra le super model degli anni Novanta è nota sin dagli esordi per il fisico perfetto, corpo che ancora oggi è strepitoso. E lei lo ha mostrato senza veli in uno scatto su Instagram. Una foto che la ritrae in bianco e nero, mentre sorseggia una bevanda e tiene tra le mani (in maniera strategica a coprire le parti intime) una copia del Financial Time. Caffè? No, una bevanda messa a punto con l’azienda di integratori di cui è cofondatrice.

Classe 1964, australiana, a marzo spegnerà 57 candeline, ma su di lei il passare del tempo è pressoché invisibile: una bellezza naturale, dal fisico statuario e le gambe lunghissime. Le proporzioni del suo corpo sono perfette, 182 cm di altezza per 92-62-89, e le hanno permesso di fregiarsi del soprannome The Body, che le è stato dato nel lontano 1989 dal Time. La carriera nella moda è stata molto lunga ed è iniziata presto: a soli 17 anni. Nel suo curriculum vanta copertine sulle maggiori riviste di moda: da Vogue a Elle (di cui è stata il volto praticamente per sei anni di seguito). Da non dimenticare quelle su Sport Illustrated (cinque), il Time (una con il titolo “The big Elle”) e Play Boy.

E poi le sfilate e il cinema, oltre al ruolo di testimonial per numerosi marchi. Insomma una carriera proficua, che prosegue ancora oggi, come è accaduto anche ad altre super model della sua epoca.

Oggi Elle Macpherson è anche un’imprenditrice di successo: ha fondato la Elle Macpherson Intimates linea di intimo ed è tra i cofondatori della ditta che produce integratori naturali WelleCo. Sul suo profilo Instagram compare in tantissimi scatti mostrando una bellezza naturale che sembra proprio non sfiorire mai, ma anzi migliora con il tempo.

Super poteri? A quanto pare molto è dovuto a un super Elixir accompagnato da una dieta alcalina che segue ormai da anni. Non teme il passare del tempo The Body e in occasione dei suoi 55 anni ha affermato di non aver mai fatto uso di ritocchi. Tra i segreti della sua bellezza, oltre a una dieta attenta e sana, anche tanto sport. E dalle foto che la ritraggono possiamo affermare che il suo stile di vita funziona.