Elle Macpherson, 56 anni e non dimostrarli: il segreto è il Super Elixir

editato in: da

Elle Macpherson: “The body” bionica a 56 anni

Elle Macpherson, la meravigliosa e statuaria ex top model australiana, soprannominata “The Body” negli anni ’90, per via delle sue misure perfette (182 cm di altezza per 92-62-89), continua a stupire e lasciare senza fiato.

Sul suo account Instagram, Elle posta foto che documentano la sua forma strepitosa, nonostante l’età anagrafica sia prossima ai sessanta. Il 29 marzo 2020 ha infatti soffiato su 56 candeline, ma si stenta davvero a credere, vedendola, che il tempo sia passato per lei.

Corpo, viso, capelli, tutto è ancora incredibilmente perfetto, giovanile, luminoso. Merito di un patrimonio genetico super invidiabile, non c’è dubbio, ma anche, per sua stessa ammissione di uno stile di vita e regime alimentare, messo a punto negli anni, che l’ha aiutata moltissimo.

Il suo segreto si chiama Super Elixir, accompagnato a una dieta alcalina che segue pedissequamente da anni, messa a punto con con il nutrizionista Simone Laubscher.

Elle beve almeno 3 litri di acqua al giorno, iniziando da 500ml di acqua e limone al mattino appena sveglia, poi frutta (papaya, pesca, ananas, kiwi), un budino a base di semi di chia, un uovo e del pane tostato a base di farro. A seguire, immancabile, il suo Super Elixir.

Si tratta di un infuso realizzato personalmente da Elle con Simone Laubscher a base di erbe cinesi, speciali enzimi e probiotici che va aggiunto all’acqua o a qualsiasi altra bevanda ed è un alleato utile nel mantenimento del peso forma e della tonicità del sistema immunitario.

Il Super Elixir compare spesso nelle foto che l’ex top model posta su Instagram e lei stessa ha dichiarato: “Lo stress del lavoro, il jet lag ma anche la carne rossa e i latticini avevano acidificato troppo il mio corpo causando malesseri e scompensi per cui non mi sentivo più in forma. Il dottor Laubscher invece ha creato per me una miscela personalizzata di elementi (tra cui alga spirulina, erba di grano ed erba d’orzo). È così che è nata la mia esperienza imprenditoriale con la linea WellCo.

Elle è fermamente convinta che un regime alcalino migliori anche lo stato di salute della pelle: “Tutto quello che mangiamo si ripercuote sulla nostra pelle, ecco perché se scegliamo gli alimenti giusti (piante ricche di clorofilla prima di tutto) si migliora non solo dentro ma anche fuori. Il dottor Simone mi ha insegnato che, quando viene raggiunto questo equilibrio, la pelle trattiene l’umidità e le cellule funzionare correttamente, dandovi quella luce radiosa”.