Halle Berry, dopo 8 lunghi anni arriva il divorzio: la decisione per il figlio

Halle Berry ha divorziato ufficialmente dal terzo marito Olivier Martinez. A spifferare tutto sono stati gli esperti di gossip del portale PageSix, con tanto di documenti alla mano. L’attrice e Premio Oscar ha chiuso definitivamente un capitolo doloroso della sua vita, fatto di alti e bassi e di una lunga ed estenuante battaglia legale durata per ben 8 anni. Alla fine una decisione è stata presa, tutto per il bene del figlio della coppia, il piccolo Maceo.

Halle Berry, la lunga battaglia per il divorzio da Olivier Martinez

La vita sentimentale di Halle Berry è degna dei migliori romanzi rosa. L’attrice non si è mai risparmiata e ha scelto più volte di seguire il proprio cuore, senza badare al pensiero altrui. Del resto è quel che ognuna di noi dovrebbe fare, mettendoci tutto il coraggio che occorre.

Seguire il cuore, però, non sempre è la strada giusta. Dobbiamo mettere in conto che l’amore può mutare, trasformarsi in qualcos’altro o, nel caso peggiore, anche finire. Accade a tutte le coppie ed è accaduto anche all’attrice e al suo terzo marito Olivier Martinez, con il quale è stata sposata per soli due anni.

Ai tempi l’ormai ex coppia, convolata a nozze nel luglio 2013, aveva rilasciato una dichiarazione congiunta per comunicare la decisione di separarsi: “È con il cuore pesante che siamo giunti alla decisione di divorziare. Andiamo avanti con amore e rispetto reciproco e con l’attenzione condivisa per ciò che è meglio per nostro figlio. Non ci auguriamo altro che felicità nella vita e speriamo che rispettiate la nostra privacy, e soprattutto quella dei nostri figli, mentre attraversiamo questo periodo difficile”.

Eppure questi “amore” e “rispetto reciproco” sono rimasti relegati a quelle parole messe nere su bianco. In questi otto anni la Berry e Martinez hanno lottato a lungo per la custodia del figlio e per ogni singola decisione riguardante il suo mantenimento.

Halle Berry , l’accordo di divorzio e il cospicuo mantenimento

Ci sono voluti 8 anni per raggiungere un accordo ma, finalmente, l’attrice ha messo un punto a questo spiacevole capitolo della sua vita. La battaglia legale si è incentrata esclusivamente sui termini per l’affidamento del figlio e, non di meno, per il suo mantenimento. E ad avere la meglio, in un certo senso, è stato Martinez.

Come riporta PageSix, nei documenti depositati lo scorso martedì presso la Corte Superiore di Los Angeles si legge che Halle Berry dovrà pagare all’ex marito 8.000 dollari al mese per il mantenimento del piccolo Maceo, che oggi ha 9 anni. Inoltre dal mese di aprile le è stato imposto di versare nel conto di Martinez il 4,3% di qualsiasi reddito che intaschi e che sia superiore a 2 milioni di dollari, considerandolo una somma aggiuntiva per il mantenimento del figlio.

Ma c’è di più, perché il tribunale ha ordinato all’attrice di pagare “le tasse scolastiche private, le uniformi scolastiche e il materiale scolastico” e il 100% di tutte le attività extra-scolastiche. Ciò significa che dovrà rimborsare l’ex marito di tutto il denaro speso per il bambino in questo anno scolastico. Tra le spese addebitate alla Berry anche l’assicurazione sanitaria e tutte le spese mediche non assicurate.

Secondo i documenti, inoltre, l’iconica protagonista di Catwoman avrebbe deciso volontariamente di versare a Martinez 55.000 dollari, per contribuire alle spese legali.