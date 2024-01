Halle Bailey è diventata mamma a 23 anni (in gran segreto)

Fonte: IPA Halle Bailey

Halle Bailey è diventata mamma: l’annuncio della nascita del suo primo figlio è avvenuto su Instagram. Massimo riserbo sulla gravidanza, di cui ci sono state solo indiscrezioni, ma mai conferme: sabato 6 gennaio, la Bailey ha condiviso sui social la foto del figlio, di nome Halo. Mamma e figlio si tengono per mano, e un braccialetto d’oro rivela il nome scelto dai neogenitori.

Halle Bailey è mamma, nato il figlio Halo: l’annuncio su Instagram

Halle Bailey, attrice della pellicola La Sirenetta, ha dato alla luce il suo primo figlio. “Anche se siamo a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno, la cosa più grande che il 2023 ha fatto per me è stata portarmi mio figlio. Benvenuto al mondo”, ha scritto nella didascalia a corredo del post su Instagram. Poche parole per esprimere una felicità incommensurabile. A condividere l’annuncio è stato anche il fidanzato di lunga data dell’attrice, ovvero il rapper DDG.

“La mia più grande benedizione in assoluto”, ha scritto DDG su Instagram. “Figlio… non sono mai stato così innamorato”. L’attrice non ha mai confermato la gravidanza, nonostante le speculazioni degli ultimi mesi. In un video risalente a novembre 2023 sui social, ha espressamente chiesto ai fan di essere lasciata in pace. La prima “conferma” sulla gravidanza risale a settembre del 2023, quando la Bailey ha partecipato agli MTV VMA con un vestito fluente arancione che nascondeva le rotondità.

Un insider, ai tempi, aveva detto a Page Six: “Il taglio del vestito arancione era un chiaro indicatore. Si manteneva a distanza quando qualcuno si avvicinava troppo, e aveva preferito le strette di mano ai classici abbracci”. Su Twitter, l’argomento era diventato un trend, tanto che un fan aveva scritto: “Non sono affari nostri, ma quel vestito lo ha reso un po’ troppo ovvio”. L’attrice è stata anche accusata di aver modificato le sue foto su Instagram per non svelare la gravidanza.

Halle Bailey e DDG, la storia d’amore

Dopo la gravidanza segreta, i fan dell’attrice hanno anche ipotizzato… nozze segrete! Su Snapchat, infatti, DDG ha chiamato Halle come “sua moglie”. La storia d’amore è stata confermata il 23 marzo 2022, ma molti pensano che la relazione sia iniziata prima (a gennaio 2022). La conferma della relazione è arrivata sempre su Instagram, con un post. DDG ha rivelato a The Breakfast Club: “Nessuna mi ha davvero motivato come fa lei. Mi conoscevo già prima di Halle, ma in un certo senso mi ha portato a fare e scoprire cose diverse”.

A Essence, la Bailey ha raccontato come si sono conosciuti. “Sono cresciuta guardando video su YouTube di giovani creator, e sono stata costantemente ispirata da loro. DDG era tra questi. Per coincidenza mi ha inviato un messaggio, e il resto è storia”. Il rapper ha iniziato a realizzare video sulla piattaforma nel lontano 2014: ha raccolto quasi 700.000.000 milioni di visualizzazioni. In un’epoca in cui le gravidanze vengono spesso rese pubbliche, la capacità della Bailey di mantenerla privata – pur essendo tanto famosa e seguita – è indubbiamente da ammirare. E ora è pronta a intraprendere questo nuovo ed emozionante cammino insieme al fidanzato (o dovremmo dire marito?).