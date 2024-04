Divorzio Tatiana di Grecia, la Principessa mantiene il titolo

Fonte: Getty Images Principessa Tatiana e principe Nikolaos di Grecia

Anche nelle famiglie Reali non mancano i divorzi. Oggi sono di certo più frequenti di ieri, anche perché la lotta al protocollo e al rispetto di una certa immagine ha dato i suoi frutti. Ad arricchire la lista degli ex coniugi coronati sono il principe Nikolaos e la principessa Tatiana di Grecia. Il loro matrimonio è giunto al termine dopo 14 anni d’amore.

Il divorzio annunciato

Il principe Nikolaos, 54enne figlio della regina Anna Maria e di re Costantino II, l’ultimo sovrano del Paese, divorzierà dalla moglie, la principessa Tatiana, 43 anni, come annunciato dall’ufficio stampa di quella che può essere definita l’ex casa reale.

“Dopo quattordici anni di matrimonio, hanno deciso di interrompere la loro unione. Questa decisione è stata presa nel rispetto e nell’affetto reciproci, ricordando la profonda gratitudine che ha caratterizzato la loro unione ma anche l’amore con cui hanno camminato insieme in tutti questi anni”.

Una notizia che giunge decisamente a sorpresa, dal momento che l’ultima apparizione della coppia reale li aveva mostrati al pubblico ancora molto affiatati. Si fa riferimento alla messa tenuta a Windsor in memoria dell’ex re di Grecia Costantino II, deceduto a inizio 2023.

La nascita dell’amore

Sappiamo che il principe Nikolaos è nato a Roma nel 1969, in seguito all’esilio della sua famiglia, costretta a lasciare la Grecia. Ha trascorso la propria infanzia tra Italia, Danimarca e Inghilterra, dove poi si stabilì definitivamente con la sua famiglia.

La stampa rosa lo ha descritto come un playboy al tempo, spesso accompagnato da donne splendide. Nel Duemila iniziò a frequentare quella che sarebbe poi divenuta sua moglie, Tatiana, ovvero una “commoner”. In passato ha lavorato come organizzatrice di eventi e consulente pubblicitaria. I due hanno convissuto per alcuni anni nel quartiere Chelsea di Londra, per poi sposarsi in seguito a un annuncio di stampo semplice: “Sua Maestà la regina Anna Maria e io siamo lieti di annunciare il fidanzamento di nostro figlio Nikolaos con Tatiana Blatnik”.

Il titolo della principessa Tatiana di Grecia

È giunta la conferma pochi giorni dopo l’annuncio del divorzio reale. La principessa Tatiana potrà tenere il suo titolo, nonostante l’addio deciso con il principe Nikolaos di Grecia. Da questo punto di vista, dunque, tutto resterà invariato.

La notizia non è giunta attraverso un comunicato, bensì via giornale. La rivista Hello! ha spiegato d’aver ricevuto conferma dalla famiglia reale. Il destino dei titoli reali varia a seconda della famiglia, che può liberamente scegliere il da farsi. Non esiste un protocollo regale internazionale sotto quest’aspetto. Di fatto questa è una prima per il casato, considerando come i fratelli di Nikolaos non hanno mai divorziato. Un modo per ribadire come la principessa Tatiana continuerà a fare parte della famiglia. Un addio tutt’altro che simile a quelli che solitamente avvengono nella famiglia Reale britannica. Si pensi allo scandalo connesso alla principessa Diana.