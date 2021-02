Barbara D’Urso, il tenero selfie su Instagram con Lamberto Sposini

editato in: da

Barbara D’Urso ha fatto una bella sorpresa a tutti i suoi fan, pubblicando un dolcissimo selfie in compagnia di un amico speciale: Lamberto Sposini. La conduttrice e il giornalista sono legati da uno splendido rapporto, che li unisce ormai da tanti anni. Lo scatto è a dir poco emozionante: Barbara D’Urso e Lamberto Sposini sono felici e sorridenti, mentre lei gli accarezza teneramente il volto come solo una cara amica potrebbe fare.

Non è la prima volta che la D’Urso pubblica foto e dediche sui social per omaggiare Lamberto Sposini. Una pietra miliare della televisione italiana, amatissimo dal pubblico sin da quando era uno dei mezzibusti del TG5. Con la sua pacatezza e il suo stile inconfondibili, Sposini ha conquistato anche la Rai con la decennale conduzione de La Vita in Diretta. Ormai dal 2011 è lontano dai riflettori e dal piccolo schermo a causa di un’emorragia cerebrale che gli ha cambiato per sempre la vita.

Lamberto Sposini è nel cuore di moltissimi fan, e questo Barbara D’Urso lo sa bene. Perciò non perde mai occasione, quando va a trovarlo, per rassicurare i suoi follower sulle condizioni di salute del giornalista. Lo aveva già fatto lo scorso anno in occasione del compleanno di lui, condividendo su Instagram una foto in cui era abbracciato alla figlia Matilda mentre spegneva le candeline.

“Vi saluta e vi ama tutti”, così recita la didascalia del selfie pubblicato dalla conduttrice, che ha già ricevuto moltissimi like e apprezzamenti. Saltano subito agli occhi i commenti dei fan che amano Sposini e vorrebbero il suo ritorno in tv: “Grande Lamberto Sposini”, “Un abbraccio dal profondo del cuore”, “Indimenticabile” per citarne solo alcuni. La speranza è l’ultima a morire, ma al momento è improbabile che Sposini possa realmente tornare sul piccolo schermo. La malattia lo ha visibilmente provato e la strada per il totale recupero, dopo ben 9 anni, è ancora lunga.

Ma è anche grazie a una preziosa amica come Barbara D’Urso che il giornalista sfoggia il suo splendido sorriso. Gli amici sono quelli che non ti abbandonano mai e che ti danno il proprio sostegno, soprattutto nei momenti più difficili. E questo selfie ne è una stupenda dimostrazione.