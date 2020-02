Barbara D’Urso, tenera dedica a Lamberto Sposini e alla figlia su Instagram

editato in: da

Forse non tutti lo sanno, ma Barbara D’Urso e Lamberto Sposini sono amici di vecchia data. Il loro rapporto si è consolidato negli anni e, dopo la malattia che ha colpito il giornalista, sono sempre più vicini. Questo è apparso ancor più chiaro il giorno del compleanno del giornalista: la conduttrice ha infatti voluto fargli una tenera dedica su Instagram.

Era il 2011 quando un emorragia celebrare ha costretto Lamberto Sposini a ritirarsi dal suo lavoro per curarsi. Sono passati nove anni e sono molte le persone che si fanno domande circa lo stato di salute del giornalista, ex conduttore de La Vita in Diretta: si potrebbe dire che la dedica pubblicata da Barbara D’Urso rassicura tutti i fan in apprensione.

Lamberto Sposini, pare stare meglio: haa da poco compiuto 68 anni e la D’Urso ha deciso di fargli gli auguri tramite il suo profilo Instagram, mostrando una foto che lo ritrae in compagnia della figlia Matilde e scrivendo:

Auguri di Buon Compleanno (del giorno dopo) a Lamberto Sposini. Ieri sera, insieme a te e Matilde: il vostro amore è meraviglioso.

Una foto dolcissima, che vede Lamberto Sposini abbracciato alla figlia Matilde. Di fronte a loro la torta con le candeline ancora in attesa di essere spente. L’immagine, oltre a strappare un sorriso per la dolcezza e l’affetto che si percepisce tra padre e figlia, rassicura tutti i fan del giornalista, ancora rattristati dall’idea di non poterlo più apprezzare in tv.

Dopo emorragia celebrare, infatti, Lamberto Sposini ha deciso di abbandonare la scena televisiva. L’amicizia con Barbara D’Urso, però, è rimasta ben forte. Ed è stata proprio lei, in passato, a riportarlo in uno studio televisivo, seppur lontano dalle telecamere. La presentatrice, infatti, è stata vista parlare con il giornalista mentre prendevano un caffè.

Sposini, inoltre, è tornato in uno studio televisivo anche in un’altra importante occasione. A convincerlo, anche questa volta, è stata l’amicizia: quella per Nadia Toffa. Il giornalista ha posato con altri cento colleghi nella puntata dedicata alla storica inviata dopo la sua morte.

Vedere Lamberto felice e sereno ha fatto sorridere i fan che, immediatamente, si sono attivati per augurargli un buon compleanno. Molti, inoltre, auspicano un suo ritorno in tv e sperano di poterlo ammirare, ancora una volta, alla guida di un programma.