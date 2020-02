Barbara D’Urso, la Panicucci la difende dopo la lite con Pietro Delle Piane

editato in: da

La forza e la determinazione con cui Barbara D’Urso si è scontrata con Pietro Delle Piane durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso non è passata inosservata. Se ad alcuni la conduttrice è apparsa molto dura, altri hanno condiviso la sua reazione. Tra questi vi è anche Federica Panicucci.

Tra Barbara D’Urso e Federica Panicucci non vi è amicizia. Qualcuno, addirittura, ha ipotizzato che tra le due vi sia, invece, una forte rivalità. La presentatrice di Mattino Cinque, però, non ci ha pensato due volte a prendere le difese della collega dopo la lite con Pietro Delle Piane, compagno di Antonella Elia.

Lo scontro, d’altronde, è stato molto duro e non è passato inosservato. Durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, Pietro Delle Piane ha accusato la conduttrice di non difendere la Elia dalle prese in giro e di voler influenzare il loro amore. Ha, inoltre, dichiarato di essere stato proprio a casa di Barbara D’Urso su invito della sorella Stefania. Una semplice battuta, a detta del fidanzato della gieffina, che ha fatto alzare immediatamente i toni.

La D’Urso, così, ha chiuso il microfono a Delle Piane e, infuriata, ha risposto alle sue accuse:

Non essere così presuntuoso quando vai in tv, non attaccare e parlare male di altre persone e soprattutto ti consiglio di non raccontare mai più i miei fatti privati in pubblico, di parlare di me, di mia sorella e della mia famiglia per fare il simpaticone, tra l’altro senza far ridere nessuno.

A prendere le difese della D’Urso ci ha pensato Federica Panicucci, che durante la puntata di Mattino Cinque ha raccontato quanto accaduto a Live – Non è la D’Urso e ha dichiarato:

Posso dire che è stata bravissima? Ha fatto stra-bene, brava!

Anche la conduttrice di Mattino Cinque, quindi, non ha apprezzato il comportamento del compagno di Antonella Elia. La Panicucci, con queste parole, ha messo a tacere, ancora una volta, le voci che la vedono nemica di Barbara D’Urso. Le due, anche se non possono definirsi amiche, sono sempre pronte a sostenersi come colleghe e, quando ce n’è la necessità, a dimostrarsi sostegno e stima reciproca.