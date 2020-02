Barbara D’Urso si schiera con Miriana Trevisan: la stoccata a Pago e Serena

editato in: da

La storia tra Pago e Serena all’interno del Grande Fratello Vip tiene banco su più programmi e anche Barbara D’Urso ha deciso di dire la sua, durante la scorsa puntata di Pomeriggio Cinque.

Dopo quanto avvenuto nel corso della decima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, la D’Urso ha dato vita a un confronto con alcuni opinionisti (tra cui Francesca De André) per commentare quanto accaduto. In collegamento, inoltre, ha voluto l’ex moglie di Pago, Miriana Trevisan.

La conduttrice ha iniziato mostrando alcune scene della puntata, facendo focus sull’ingresso di Pedro Settembre, fratello di Pago, arrivato nella Casa proprio per farlo riflettere su quanto stava accadendo con Serena. Viene dato risalto alla reazione di Pago, che risponde a tono al fratello che lo informa dei like da lei messi su Instagram ad Alessandro Graziani, single di Temptation Island che ha messo in crisi la coppia:

L’ho voluta io Serena, qua dentro. Hai capito? Fidati, che tuo fratello sta benissimo. E ha bisogno di vivere questa roba con lei, immediatamente. Questa ragazza è innamoratissima di me, come non lo è mai stata.

Nonostante questa difesa a spada tratta, Pago si innervosisce non poco: i like di Serena fanno calare il gelo, e il fratello continua a dire che per lui è importante che il cantante stia bene, ma che forse questa non è la strada giusta. Una volta che Pedro è uscito dalla casa, è Serena a perdere il controllo, urlando e accusandolo di essere immaturo.

Terminati questi stralci di puntata, Barbara D’Urso è visibilmente perplessa e interpella Miriana, chiedendole:

Questo Alessandro è quello con cui ha fatto ingelosire Pago? Ma veramente?

Una volta ricevuta la risposta affermativa, la D’Urso appare molto contrariata e fa proseguire Miriana, che racconta:

Pedro ha scoperto questa cosa dei like dopo aver deciso di parlare con suo fratello, forse il giorno prima. Non è entrato solo per dire di questi like, è stato con me e mio figlio a casa nostra e ve lo posso garantire. Voleva dire a suo fratello di tirar fuori la sua personalità. Concordiamo che fosse Serena la prima entrata di Serena, dove chiedeva scusa pubblicamente. Poi basta, doveva fermarsi lì.

La Trevisan continua poi parlando del figlio Nicola e dicendo alla D’Urso che, attualmente, non vuole guardare il padre in tv ma che anche se lo volesse, lei non glielo permetterebbe.

Nicola si sente trascurato, Pago sta perdendo i ruoli che ha nella vita. È solo entrato in questo ruolo di compagno, la sta difendendo, a scapito del resto. È uno spettacolo che preferisco che non guardi.

A questo punto, la D’Urso prende una posizione e dice la sua, attaccando – seppur in modo pulito – il cantante:

Miriana, io innanzitutto da mamma attesto tantissima stima a te e alla famiglia di Pago. Mi metto nei tuoi panni di madre: dire che in questo momento Pago si fa allontanare anche dal figlio è tanta roba, io come mamma sarei arrabbiatissima. Io social li leggo: su Twitter, ovunque, c’è scritto che Pago è uno zerbino. Nicola è un bambino, io spero davvero che non gli arrivi.

Con queste parole, dunque, anche Barbara D’Urso si “schiera” tra i detrattori della coppia. Per sapere come finirà tra i due, però, non resta che aspettare i prossimi risvolti.