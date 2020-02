GF Vip, crisi tra Serena e Pago, idillio tra Clizia e Paolo: le pagelle della decima puntata

editato in: da

GF Vip, chi entra nella casa: i nomi dei concorrenti ufficiali

Siamo giunti alla decima puntata del Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Alfonso Signorini non perde colpi, anzi, continua a stupire suscitando una vasta gamma di emozioni: basti pensare al rapporto tra Serena e Pago, che anche questa volta ha lasciato tutti con il fiato sospeso.

Neanche gli altri concorrenti, però, risparmiano sorprese: così nel corso di questa appuntamento abbiamo potuto assistere a un duro scontro tra Licia Nunez e Adriana Volpe, accusata ancora di usare delle strategie scorrette, e al commento di Clizia Incorvaia sulla canzone che l’ex marito Francesco Sarcina ha portato a Sanremo.

Ma non è tutto qui: attesissimo anche l’incontro/scontro tra Antonella Elia e il fidanzato Pietro, mentre è arrivato il ritiro di Barbara Alberti. Una puntata davvero densa, dove a vincere, ancora una volta, è Alfonso Signorini, che riesce a distinguersi nel ruolo di conduttore e a intrattenere il pubblico grazie anche al supporto degli opinionisti Pupo e Wanda Nara.

LICIA NUNEZ: 7. Quello di Licia Nunez è sicuramente un personaggio controverso, ma c’è da ammettere che sta accendendo questa edizione del Grande Fratello Vip. Costruttrice e distruttrice al tempo stesso, la Nunez ha rivelato un retroscena su Adriana Volpe, svelando di averla sentita dire: “Prossima settimana mi gioco la mia vita privata, se resto ancora”. Ne è derivato un incontro/scontro fatto di smentite, dove però a uscirne bene è stata proprio Licia, che ha decisamente convinto il pubblico.

ADRIANA VOLPE: 5. La conduttrice sta apparentemente giocando tutte le sue carte possibili per restare nella Casa purtroppo, però, senza successo. Tra le accuse di Licia Nunez e le timide difese di Paola Di Benedetto, che non è riuscita a dire altro “Stavamo solo ipotizzando su eventuali sorprese”, Adriana perde punti e si ritrova ancora una volta in un clima ostile, tra imbarazzi e silenzi.

SERENA ENARDU E PAGO: 5. Vera attrazione di questo Grande Fratello Vip, stavolta Serena e Pago non hanno dato il meglio di loro. Con l’ingresso in casa di Pedro Settembre, fratello di Pacifico, Serena ha scoperto di avere contro praticamente tutta la famiglia del cantante. Pedro ha ripreso duramente il fratello: “Dopo che è entrata lei ti stai concentrando troppo sulla coppia e poco su di te. Magari è vero che ti ama, ma doveva aspettarti fuori. E in più il 21 gennaio ha messo il like a quel ragazzo”.

Pedro si riferisce all’ex tentatore di Tempation Island Alessandro Graziani. Tutto questo ha scatenato delle reazioni violente da parte di Serena, che fuori onda non è riuscita a mantenere il contegno e ha insultato Pago, il quale ha cercato di calmarla, senza troppo successo.

PAOLO CIAVARRO: 7. Eroe romantico del Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro è quel tipo di uomo che si commuove vedendo entrare la madre e che riesce a rimanere tranquillo anche quando la sua liason resta di sasso ascoltando una canzone dedicatale dall’ex. Oltre a intimidirsi ancora di fronte alle parole di Alfonso Signorini, che si è complimentato con lui e Clizia Incorvaia per il modo in cui si sono studiati, corteggiati e avvicinati, Ciavarro è tornato vicino alla sua nuova fiamma nonostante la sua complicata situazione sentimentale. Un vero supporter.

CLIZIA INCORVAIA: 6. Voto più basso proprio per Clizia Incorvaia, invece, che delude un po’. Chiamata a commentare la canzone Dov’è, portata al Festival di Sanremo dall’ex marito Francesco Sarcina, la Incorvaia ha perso quel piglio deciso che è sembrato distinguerla in queste puntate. Palesemente scossa, ha commentato: “Io ho ritrovato me stessa, se dovessi dargli un consiglio di liberarsi dalle tante sovrastrutture che lui ha, dal suo personaggio, di circondarsi di persone più sane, con un cuore più pulito”. Tornata tra gli altri concorrenti, la Incorvaia ha ricevuto una lettera d’incoraggiamento dalla madre, ma non è bastato per farla risplendere.

ANTONELLA ELIA: 8. Antonella Elia ha sciolto i cuori del pubblico ascoltando la versione dei fatti del suo Pietro Delle Piane. Catturato dal magazine Nuovo insieme all’ex compagna Fiore Argento, l’uomo è corso nella Casa per dire alla Elia che lo scoop era stato montato ad hoc, e ha dichiarato: “Antonella non me la porta via nessuno. È la mia donna e non l’ho mai tradita. Non c’è stato nulla, senza Antonella sono un uomo a metà e la mia ex mi sorreggeva”. Antonella l’ha perdonato con un lunghissimo bacio, e Pupo non si è fatto scappare l’occasione per lanciare una frecciatina a Barbara D’Urso: “Mi sa che la sua macchina della verità non funziona“, ha detto lapidario l’opinionista.

ANTONIO ZEQUILA E LORY DEL SANTO: 6. Sufficienza, infine, per l’ingresso in casa di Lory Del Santo. La show girl veneta è entrata in Casa per smentire ufficialmente ciò che Zequila aveva detto sui loro trascorsi. Il momento, alla fine, si è rivelato più che altro divertente: tra un ricordo e l’altro i due hanno sottolineato di essere ancora molto amici, nonostante il loro punto di vista sulla loro relazione sia decisamente in contrasto.

BARBARA ALBERTI: 7. Di donne eleganti come Barbara Alberti ormai ce ne sono poche. La scrittrice ha deciso di ritirarsi definitivamente dal programma, e l’ha fatto con parole dolci ma decise: “È stata un’esperienza più bella e ricca di quello che potevo immaginare, tuttavia non reggo emotivamente il gioco. L’altra volta sono finita in clinica, questa volta ho paura di finire peggio e quindi, a malincuore, sentendomi vile e inadeguata, preferisco lasciare il Grande Fratello Vip fino a quando è così bello”. Così, la Alberti se ne va, lasciando però dietro di sé una scia di raffinatezza e coraggio che non si dimenticano.