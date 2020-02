Francesco Sarcina a Detto Fatto: la verità sull’amore dopo Clizia Incorvaia

editato in: da

Francesco Sarcina parla d’amore a Detto Fatto e svela la sua situazione sentimentale dopo l’addio a Clizia Incorvaia. Il cantante delle Vibrazioni è fra i Big in gara a Sanremo 2020, mentre la fashion blogger si trova nella casa del Grande Fratello Vip.

Un amore, quello fra l’artista e l’influencer di Instagram, coronato con le nozze nel 2015 e terminato bruscamente fra veleni e accuse. Dopo una breve crisi, raccontata anche sui social, la coppia era tornata insieme per il bene della piccola Nina, salvo poi separarsi. A segnare l’addio un’intervista rilasciata da Francesco in cui accusava l’ex moglie di averlo tradito con Riccardo Scamarcio, suo migliore amico e testimone di nozze.

Clizia ha sempre negato, parlando solo di un bacio, e nella casa del GF Vip è sempre più vicina a Paolo Ciavarro, figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. Francesco Sarcina invece, secondo i gossip, avrebbe ritrovato l’amore accanto a una studentessa ventenne. A fare chiarezza è stato proprio il leader delle Vibrazioni che, dopo aver portato a Sanremo 2020 una canzone che sembra parlare della sua love story finita, ha svelato di essere single.

Durante Detto Fatto infatti Jonathan ha fatto qualche domanda all’artista sulla sua vita privata. “Si dicono tante cavolate in giro – ha detto Sarcina -. Sì, sono single”. Il cantante ha poi parlato del suo legame con Nina, la piccola nata dall’amore per Clizia. Ora che l’ex moglie è nella casa dl Grande Fratello Vip infatti la piccola è con lui a Sanremo. “Mi salta nella tempia – ha detto Francesco –, è logorroica ed è bello questo”.

Nel corso del reality di Alfonso Signorini, Clizia ha parlato spesso della sua storia d’amore con Francesco Sarcina, raccontando il sentimento che li univa e i motivi dell’addio. Già papà di Tobia, nato da una precedente relazione, poco prima dell’inizio del Festival, l’artista aveva rilasciato alcune dichiarazioni sull’ex.

“La mia vita è stata resa vergognosamente pubblica e in modo diffamatorio – aveva detto a Leggo -. Cambia, ma in meglio. Non faccio gossip. Dico che siamo nell’era narcisista: facile dedicarsi ai figli sui social, il difficile è starci. E degenerato è chi mette i figli sui social perché non ha altro da dire. La felicità sta nelle piccole cose. Non nei milioni di like. In Dov’è si parla del doversi perdere prima di ritrovare la via”.