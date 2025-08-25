La relazione tra Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia sempre ancora conflittuale e di recente il cantante ha deciso di mandare una nuova frecciata all'ex moglie

IPA Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia

Tra Clizia Incorvaia e l’ex marito Francesco Sarcina non è tornato il sereno, anzi il compleanno della figlia in comune, Nina Elisha Sarcina, ha fatto emergere vecchi conflitti. Il frontman de Le vibrazioni, infatti, ha deciso di condividere un post per fare i suoi migliori auguri alla figlia, ma tra le righe del messaggio si legge anche una frecciatina con l’ex moglie. Il cantante, infatti, ha fatto una distinzione tra rapporti reali e veri e altri inesistenti e sempre connessi, facendo pensare che si riferisse all’ex gieffina.

Francesco Sarcina, il messaggio per la figlia Nina

Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia si sono sposati nel 2015 e hanno deciso di chiudere la loro relazione amorosa nel 2019, non senza alcun clamore mediatico. I due, però, sono genitori della piccola Nina Elisha Sarcina che, di recente, ha compiuto 10 anni. L’importante traguardo è stato celebrato con grande gioia dalla mamma della piccola, che ha raccontato questo giorno speciale su Instagram con delle foto e dei video.

Il padre della bambina, invece, ha deciso di condividere un messaggio di auguri per la figlia Nina, in cui ha celebrato il traguardo importante da lei raggiunto: “Tanti auguri Nina Elisha Sarcina, oggi compi 10 anni. Che traguardo incredibile e quanti altri ne farai”. Oltre ai buoni auspici, il cantante ha deciso di parlare apertamente del legame forte che lo lega alla bambina, lanciando una poco velata frecciatina all’ex moglie: “Sarò sempre al tuo fianco anche se a volte a distanza per le vicissitudini che la vita a volte porta. Ma questo tu lo sai, perché il filo invisibile che ci unisce è ben più forte delle dimostrazioni pubbliche che raccontano spesso rapporti inesistenti!”.

L’allusione a Clizia Incorvaia è stata ripetuta in chiusura del messaggio augurale, visto che l’artista ha parlato di persone sempre connesse e la diatriba tra l’ex coppia riguarda proprio l’esposizione social della loro bambina: “Sempre connessi amore di papà, sempre! Ancora tanti tanti auguri di buon compleanno”.

Clizia Incorvaia, la festa per Nina

Ancora una volta Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia sembrano non aver trovato un accordo sulla gestione della figlia Nina. Di recente l’influencer è stata anche rinviata a giudizio per una denuncia dell’ex marito, infuriato per la presunta esposizione social della bambina, effettuata senza il suo consenso.

In occasione del decimo compleanno di Nina Sarcina, la mamma ha deciso di condividere delle sue foto, sempre di spalle, con il fratello Gabriele e un video mentre spegne le candeline su una fantastica torta rosa con su stampata Hello Kitty. L’ex gieffina ha raccontato i festeggiamenti per il giorno speciale della piccola di casa, con amici, parenti e il suo nuovo marito Paolo Ciavarro.

In seguito Clizia Incorvaia ha anche condiviso una galleria di scatti dell’estate 2025, all’insegna della famiglia. La coppia e i loro figli hanno passato dei giorni spensierati in Versilia: “Ultime coccole e raggi di sole, salutiamo così la Versilia le sue lunghe spiagge le Alpi Apuane e gli ultimi ricordi d’estate”. Nelle diverse foto l’ex gieffina appare più innamorata che mai del marito, sposato poco più di un anno fa.