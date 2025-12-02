Clizia Incorvaia, a processo per le foto della figlia sui social: l’accusa dell’ex Francesco Sarcina

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia torna al centro dell’attenzione e questa volta per un motivo molto delicato: l’influencer e showgirl siciliana, da anni presenza fissa nel mondo social, si ritrova infatti coinvolta in una vicenda che ha scatenato discussioni e giudizi. L’ex marito, Francesco Sarcina, con il quale ha divorziato nel 2018, l’ha accusata un anno fa di aver utilizzato le foto della loro figlia, ancora minorenne, per fini commerciali e senza il suo consenso, violando di fatto gli accordi presi in fase di separazione. Un’accusa pesante, che tocca corde intime come la maternità, la privacy e il mondo, spesso ambiguo, delle collaborazioni online: per questo il prossimo 17 dicembre Clizia dovrà presentarsi in tribunale per l’inizio del processo a suo carico.

Clizia Incorvaia, le accuse dell’ex marito Francesco Sarcina sulla loro bimba

Un nuovo capitolo della battaglia mediatica che da anni anima le vicende familiari di Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina è pronto a riaprire i riflettori sull’equilibrio sempre più fragile tra privacy, amore per i figli e visibilità social. A scatenare tutto è stata una decisione giudiziaria destinata a far discutere: Clizia, oggi impegnata con il nuovo compagno Paolo Ciavarro, e madre di un secondo bambino, è stata ufficialmente rinviata a giudizio con l’accusa di aver condiviso online, senza consenso del padre, il leader del gruppo Le Vibrazioni, immagini e video di sua figlia minorenne, la piccola Nina.

A riportare la notizia è La Repubblica che spiega come, secondo le carte depositate dalla pubblica accusa guidata dalla pm Alessia Miele, Clizia avrebbe inserito la bambina in almeno cinque contenuti promozionali relativi a brand di abbigliamento e scarpe per bambini: una modalità che, sempre secondo l’accusa, trasformerebbe l’immagine di Nina in strumento di guadagno, in palese violazione degli accordi di separazione con Sarcina.

Tra le prove decisive figura anche uno screenshot di un suo messaggio in cui Sarcina chiedeva di smettere di pubblicare le foto della figlia, e al quale lei avrebbe risposto con parole inequivocabili: “Io la campo grazie ai brand di moda e pago la scuola, i vestiti, ecc”.

La vicenda della Incorvaia tocca corde profonde perché si tratta di un’accusa pesante che mette al centro non solo una violazione di accordi privati, ma un tema ben più ampio, ovvero il diritto alla privacy dei minori nell’era social.

La reazione di Clizia Incorvaia prima del processo

La reazione di Clizia Incorvaia, dopo la notizia del rinvio a giudizio, non si era fatta attendere: lo scorso marzo, nelle sue stories Instagram, l’influencer aveva affermato con fermezza “Provo un senso di vergogna davanti a chi, pur di colpire l’altro genitore, non riflette sul danno che potrà provocare a un figlio che un giorno leggerà tutto questo. Le parole restano, e feriscono più dei fatti”.

E aveva proseguito: “Se io, fino ad oggi, ho taciuto e ho omesso l’impossibile, l’ho fatto solo per proteggere mia figlia. Condividere piccoli momenti della nostra quotidianità, sempre in modo rispettoso, non vuol dire esporla o sfruttarla, ma raccontare una realtà familiare autentica, come tante altre madri fanno ogni giorno, anche fuori dai social” aveva ribadito, difendendo a spada tratta la propria posizione.

Ora, oltre alle conseguenze legali, resta da considerare l’effetto che tutta questa vicenda può avere su Nina, una bambina che suo malgrado si trova protagonista di un dibattito che mescola affetti, soldi, social e giudici.

L’udienza di dicembre sarà un momento cruciale: da un lato la giustizia chiamata a stabilire se davvero ci sia stato un uso improprio dell’immagine di una minorenne; dall’altro, la consapevolezza crescente che crescere un figlio sotto i riflettori non significa solo condivisione felice, ma anche grande responsabilità.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!