GF Vip, Clizia risponde duramente a Sarcina e fra Pago e Serena cala il gelo

Un’altra puntata scoppiettante quella del Grande Fratello Vip: tra liti, scontri e discussioni continuano i colpi di scena nella casa più spiata d’Italia.

Di certo l’amore rimane uno dei fili conduttori del reality show: durante la settimana infatti Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono lasciati andare finalmente all’agognato bacio, nell’aria già da tempo. Durante la puntata l’influencer è stata chiamata da Signorini per leggere il testo della canzone di Francesco Sarcina presentata al Festival di Sanremo, dal titolo “Dov’è”, che racconta del dolore per la fine della loro storia.

Rispondendo alle parole del brano scritto dall’ex marito, Clizia ha affermato: “Per me la gioia è aver ritrovato me stessa”. E si augura che il cantante possa liberarsi dalle sovrastrutture che lo attanagliano e che si possa circondare di persone dal cuore puro. Alla domanda di Signorini su un possibile ritorno di fiamma, la Incorvaia ha risposto decisa come non mai:

È impossibile: lui mi aveva ucciso, come donna, come femmina, ma per fortuna sono riuscita a rinascere dalle mie ceneri.

Poi un messaggio dalla madre, che ha emozionato tutti nella casa e che ha lasciato intravedere il lato più dolce e sensibile di Clizia. Dopo la forte emozione si è continuato a parlare d’amore insieme a Pago e Serena Enardu, perché sono in molti fuori dalla casa a ritenere la donna non innamorata.

Tra le poche effusioni della coppia e alcune tensioni, non è certamente un momento facile per il cantante e l’ex tronista di Uomini & Donne. Nonostante il sentimento che li lega, Pago e Serena continuano ad avere delle questioni in sospeso, che stanno cercando di superare insieme all’interno della casa.

Dopo il forfait dato da Miriana Trevisan, ha fatto il suo ingresso Pedro, il fratello di Pago. Già nei giorni scorsi la famiglia dell’artista aveva dichiarato di non essere del tutto convinta della sincerità dei sentimenti della Enardu. Pedro, così, si è lasciato andare alle sue considerazioni:

Da quando c’è Serena qui ti sei chiuso. Se davvero lei ti amasse, avrebbe dovuto lasciarti qui tranquillo, aspettarti e parlare fuori. Poi ha messo un like a quello lì, mi è sembrato un gesto di cattivo gusto.

Pago non si è lasciato influenzare dalle parole del fratello che, convinto dei suoi sentimenti, ha difeso la sua compagna a spada tratta:

Che dicano quello che vogliono, l’ho voluta io qua dentro! La devo vivere immediatamente, è giusto così. Serena in questo momento è sincera come non l’ho mai vista, a me quello che è successo prima non interessa. Per me lei è sempre stata innamoratissima, lo è adesso e lo era anche prima.

Pedro poi ha affrontato Serena, dicendo che quello che ha fatto è ingiustificabile, che non ha mai chiesto scusa alla famiglia e che ha fatto soffrire troppo il fratello. Motivo di un vero e proprio scontro, però, i like all’ex tentatore Alessandro: la Enardu si è giustificata sottolineando la sua assoluta trasparenza, ma Pago l’ha accusata per la poca sensibilità del gesto. Ed è calato il gelo tra i due.

“Basta dire che la nostra storia è stata distrutta da Temptation Island, la nostra storia era distrutta anche prima!” ha sbottato la donna. Parole che hanno riacceso la discussione in breve tempo: è evidente che sono ancora tante le questioni aperte tra Pago e Serena e le discussioni in diretta lo hanno confermato.

E dopo un, imbarazzante, silenzio tra i due, Signorini ha voluto parlare ancora, sì, di sentimenti: quello che, forse, sta nascendo tra Clizia e Paolo. Una complicità evidente tra i due che Signorini ha mostrato a tutti gli inquilini attraverso il video del famoso bacio: incalzati dal conduttore, molto riservati, sia l’ex moglie di Sarcina che Paolo non si sono lasciati andare a commenti. Chissà però che dietro i grandi sorrisi possa celarsi un grande amore.

Ma c’è ancora spazio per le emozioni al GF Vip: Pietro Delle Piane ha voluto raccontare la sua verità ad Antonella Elia, aiutato da Adriana Volpe, salvata al televoto nonostante le incomprensioni con Licia Nunez e Barbara Alberti. Un altro lungo bacio ha suggellato la breve discussione tra la coppia, con Pietro che sostiene di non averla mai tradita. Un bacio che mette a tacere tutti i gossip e che fa, nuovamente, sognare.