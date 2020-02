Barbara D’Urso mantiene la promessa fatta a Fiorello e pubblica una foto inedita

editato in: da

Che Barbara D’Urso sia una donna che mantiene le promesse è cosa nota: quando la conduttrice decide di fare qualcosa non esiste nulla al mondo che possa fermarla, e quando prende un impegno va dritta fino all’obiettivo. Per questo era solo questione di tempo prima che pubblicasse su Instagram una foto con l’amico Rosario Fiorello.

Attenzione però, perché non si tratta di una foto qualsiasi. Per capire di cosa si tratta bisogna fare un piccolo passo indietro e andare alla puntata di Live – Non è la D’Urso andata in onda subito dopo la fine del Festival di Sanremo 2020.

Un appuntamento speciale, dove la D’Urso non solo ha ospitato Morgan per conoscere la sua versione dei fatti sulla squalifica da Sanremo (avvenuta dopo l’abbandono di Bugo) ma ha anche colto la palla al balzo per complimentarsi con il direttore artistico e conduttore, Amadeus e con il co-conduttore Fiorello.

Non molti sanno che la conduttrice di Live e Pomeriggio Cinque ha un dolcissimo legame con lo showman. Sono molto amici e lui, vedendo le telecamere del suo programma pronte a riprenderlo, l’ha salutata “col cuore”, prendendola un po’ in giro, e poi le ha fatto una richiesta speciale: quella di pubblicare una loro vecchia foto, in cui lui aveva i capelli lunghi.

Chiuso il servizio, la D’Urso ha detto che lo avrebbe assolutamente fatto e così, eccola lì: nelle scorse ore sul profilo Instagram della conduttrice è apparsa una foto in bianco e nero, tenerissima, risalente agli anni Novanta.

Come non esaudire il desiderio di Rosario Fiorello? Ecco pubblicata la mia foto insieme a lui, fatta all’inizio degli anni ’90!

Nella foto i due conduttori sono davvero belli: in pieno nineties style, la D’Urso indossa un cappellino con visiera girato al contrario che le dà un tocco sbarazzino e leggero, mentre Fiorello indossa l’immancabile – per i tempi – giacca di jeans.

A monopolizzare l’attenzione è sicuramente la chioma fluente del conduttore, che chi ha vissuto gli anni del Festivalbar e di Karaoke ricordano ancora, spesso raccolta nell’indimenticabile codino. Lo scatto è un vero e proprio tuffo nel passato, che fa sorridere ed emoziona.

Se da una parte è vero che ogni promessa è debito e che questo desiderio è stato esaudito, è anche vero che conoscendo il conduttore non è da escludere che riservi altre sorprese: chissà che adesso non sia lui a pubblicare qualche scatto nostalgico, e a condividerlo con tutti i suoi follower.