Federica Panicucci criticata su Instagram. Interviene Marco Bacini

Marco Bacini difende Federica Panicucci dalle accuse di alcuni haters su Instagram dopo la lunga intervista di coppia rilasciata a Verissimo qualche giorno fa. Per la prima volta l’imprenditore e la conduttrice di Mattino Cinque si sono raccontati nello studio di Silvia Toffanin, svelando la volontà di sposarsi.

Federica e Marco si sono tenuti per mano, fra commozione e confessioni, mostrando un amore che dura da ormai tre anni. L’imprenditore è entrato nella vita della presentatrice dopo l’addio a Mario Fargetta a cui è stata legata dal 2006 al 2015 e che le ha regalato due figli: Sofia e Mattia.

Le confessioni romantiche della coppia non sono piaciute a tutti e qualcuno ha mosso aspre critiche nei confronti di Bacini e della Panicucci. “Mi sembrano Barbie e Big Jim – ha scritto un follower, commentando uno scatto della coppia nello studio di Verissimo con Silvia Toffanin -. Niente di più triste che farsi sdolcinerie a vicenda. Io, io io…l’asino afferma e raglia. Poi lei con quest’aura in tv sembra un fantasma. Sono ridicoli, ci manca solo il Mulino Bianco e lo spot è fatto, mamma mia”.

Il commento non è sfuggito a Marco che ha difeso il suo legame con Federica. “Carissima – ha replicato l’imprenditore – credo che non ci sia niente di più triste che leggere commenti come il suo, e non lo dico per me o per noi, perché quando la persona (o il profilo) è niente l’offesa è zero, ma per lei che deve avere sicuramente una vita priva di affetti e trova una magra consolazione solo criticando e offendendo chi non conosce e per i quali non ha parametri reali per giudicare. Speriamo che lo spirito del Natale la renda più buona, ci sono anche parecchi film sul tema, li guardi nelle feste anziché perder tempo su Instagram. Buone feste”.

Una risposta secca e decisa che sottolinea non solo il carattere forte di Bacini, ma anche la sua volontà di difendere Federica Panicucci. “Marco mi è stato vicino in momenti molto difficili della mia vita e l’ha fatto con tatto e una cura speciale – aveva svelato la conduttrice -. All’inizio della nostra storia per lui non è stato facile, ma ora lo è. Siamo complici. Lui non ha segreti per me e io per lui. Ci conosciamo profondamente. Sto vivendo una quotidianità che prima non avevo mai avuto. Marco c’è sempre ed è il mio tutto”.