Federica Panicucci, look da vera diva: così festeggia i 18 anni della figlia Sofia

Fonte: IPA Federica Panicucci, 10 look che hanno fatto la storia (abiti ad alta sensualità)

Son tutte belle le mamme del mondo cantava una vecchia canzone… Ed è stato particolarmente vero per Federica Panicucci, raggiante ed elegantissima alla festa di compleanno della figlia Sofia, che ha appena compiuto 18 anni. La conduttrice ha condiviso su Instagram il proprio look e i momenti più belli della serata di festa.

Il look di Federica Panicucci ai 18 anni della figlia

Federica Panicucci ha un fisico da urlo. E, per il compleanno dell’amatissima Sofia, ha sottolineato le sue forme longilinee con un abito da sera firmato Elisabetta Franchi. Una creazione in stile anni ’80: un abito portafoglio a pieghe in seta viola, con spalline importanti e un profondo spacco, stretto in vita da una spilla ornata da due enormi perle. Ancora perle al collo e sandali gioiello dal tacco alto completavano il look della diva della televisione pomeridiana.

Accanto alla conduttrice, un altrettanto elegante Marco Bacini, in smoking per l’occasione. Seppur la vera protagonista della serata è stata, naturalmente, la festeggiata, di cui la mamma ha mostrato il bel vestito a balze color corallo. Senza tuttavia mostrare il volto della ragazza, perché Panicucci non ha mai esposto pubblicamente i propri figli – così come dovrebbero far tutti.

Sofia, nata dall’amore con Mario Fargetta

Una grande villa con piscina poco fuori Milano, tantissimi fiori, palloncini colorati, luci, tanti amici e un divertente dj set: una festa in grande stile quella che il volto Mediaset ha organizzato per la primogenita Sofia, nata nel 2005 dalla relazione con Mario Fargetta. Federica Panicucci e il famoso disc jokey sono stati una delle coppie simbolo degli anni ’90, ufficializzata la separazione nel 2015, oggi mantengono ottimi rapporti per il bene dei figli, Sofia e Mattia, classe 2007.

La nuova famiglia con Marco Bacini

Un anno dopo il divorzio da Fargetta, Federica Panicucci si è stretta all’imprenditore dello show business Marco Bacini, i due, conosciutisi al party di un famoso brand di t-shirt, sono innamorati e sempre più affiati da quasi sette anni (testimonianza ne è il bel viaggio alle Maldive di quest’estate). Ospite di Silvia Toffanin nel salotto televisivo di Verissimo, la conduttrice aveva dichiarato: “È lui l’uomo della mia vita”.

“L’amore per Marco mi ha letteralmente travolta e io mi sono fatta travolgere”, le dolci parole della conduttrice innamorata. Eppure, la coppia continua a rimandare la più grande delle feste. Di un possibile matrimonio tra Federica Panicucci e Marco Bacini si parlava già nel 2020, anno in cui le celebrazioni furono posticipate a causa dei divieti imposti dall’allora dilagante epidemia di Covid.

“Il nostro matrimonio me lo immagino come una festa felice, gioiosa, piena di persone che ci vogliono bene, felici per noi. Sono tradizionalista, immagino un matrimonio classico” aveva spiegato Panicucci sulle pagine di Chi. E così, si è aspettato che tutto tornasse alla normalità per fare il matrimonio in grande così come la sposa desidera. Ma più di un anno è trascorso dalla fine delle imposizioni sanitarie; eppure, Federica Panicucci non ha ancora indossato l’abito bianco. D’altronde, il tempo non manca e perché avere fretta.