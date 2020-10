Federica Panicucci sul divorzio da Mario Fargetta: “Non ero felice”

editato in: da

Federica Panicucci

Oggi è felice accanto al compagno Marco Bacini, ma in passato Federica Panicucci ha affrontato momenti difficili, trovando il coraggio di cambiare vita e voltare pagina dopo il divorzio da Mario Fargetta. Ed è in occasione dell’uscita della sua autobiografia che la conduttrice di Mattino 5 torna a parlare della separazione e della sua ritrovata felicità.

Si intitola proprio Il coraggio di essere felice, il libro scritto da Federica Panicucci. Vi racconta la sua brillante carriera, dagli esordi ad oggi passando per i suoi più grandi successi professionali, ma anche la sua vita privata, in una sorta di memorandum che ci rivela molto di ciò che si nasconde dietro il sorriso radioso della conduttrice. In una lunga intervista al Corriere della Sera, la Panicucci ha affrontato un tema piuttosto spinoso: il coraggio di dare una svolta alla propria vita.

“Quando capisci che non hai la vita che volevi, serve il coraggio di capire che il cambiamento è un atto che fai per la tua felicità e per quella di chi ti sta vicino. Già la presa di coscienza è il primo passo” – ha spiegato Federica – “A volte, senti di non essere felice, ma metti la polvere sotto il tappeto e vai avanti per inerzia”. È facile percepire, nelle sue parole, un chiaro riferimento alla sua relazione con il dj Mario Fargetta, sposato nel 2006. Dalla loro unione sono nati due figli, Sofia e Mattia, ma dopo 20 anni d’amore e 9 di matrimonio si sono lasciati.

“A me è successo quando ho guardato nel privato e ho capito che un percorso di vita era terminato. Quel cambiamento era un salto nel buio, ma farlo ha giovato a me, ai miei figli, a tutti” – ha ammesso la Panicucci. Il suo percorso verso una nuova vita non è stato semplice, ostacolato dal bisogno di corrispondere all’immagine che gli altri avevano di lei. “Il mio problema è sempre stato che cercavo di essere come gli altri volevano che fossi. Ho dovuto capire che quella Federica non ero io e accettare l’ipotesi di una nuova strada. L’istante in cui l’ho fatto è l’istante in cui ho iniziato a essere felice” – ha rivelato Federica.

Di questo viaggio, così lungo e intimo, all’interno del suo io più profondo la conduttrice aveva già parlato nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo, raccontando qualche dettaglio anche sulla sua nuova vita. Oggi è infatti felice accanto a Marco Bacini, un amore maturo e molto solido che potrebbe presto sfociare in un matrimonio.