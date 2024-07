Federica Panicucci, il bikini animalier è il top dell’estate

Fonte: IPA Federica Panicucci

Federica Panicucci è più bella che mai: la conduttrice Mediaset si sta godendo la sua estate a Forte dei Marmi, suo luogo del cuore, e non perde occasione di sfoggiare uno dei suoi bikini più di tendenza, quello animalier, un trend intramontabile della bella stagione.

Federica Panicucci e il bikini trend dell’estate

La bella stagione è ormai arrivata e per i vip nostrani è tempo di relax e divertimento: anche Federica Panicucci sta approfittando della pausa estiva dei programmi Mediaset per rilassarsi insieme alla sua famiglia.

La meta scelta è Forte dei Marmi, suo luogo del cuore, dove torna ogni estate per godere del mare e del sole per concedersi un’abbronzatura al top. La conduttrice ha scelto di farsi immortalare su Instagram con un bikini di tendenza, un due pezzi con stampa animalier a triangolo e con slip con laccetti, che mette in risalto il suo fisico scultoreo.

Un trend intramontabile quello del leopardato, che non passa mai di moda e che riscuote sempre grande successo. Da copiare il coprispalle nero in rete impalpabile, perfetto per completare il look da spiaggia. Immancabili poi i sabot dorati con tacco altissimo, un vero tocco di classe per le lunghe giornate sotto l’ombrellone.



Ovviamente gli scatti hanno raccolto il consenso di fan e ammiratori, che non hanno potuto che complimentarsi cone più bella che mai. “Wow! Sei una vera meraviglia 😍😍 più bella di vent’anni fa ❤️ complimenti davvero”, ha scritto un utente.

“Sei meravigliosa”, ha commentato un follower, “Divina”, ha scritto un altro. “Comunque non è giusto postare tanta bellezza 🤣🤣🤣 potresti nuocere alla salute 😉 a me invidia”, ha poi ironizzato una fan.

Panicucci, la pausa dalla tv

Federica Panicucci si sta godendo il meritato relax dopo una stagione decisamente intensa: la conduttrice Mediaset, volto ormai da tanti anni di Mattino 5 accanto a Francesco Vecchi, ha raddoppiato il suo impegno quotidiano con Mattino 4, affiancata dal giornalista e presentatore Roberto Poletti.

La presentatrice è in pausa dall’1 luglio, quando ha debuttato su Canale 5 Morning News, che vede al timone Dario Maltese, reduce dall’esperienza nello studio de L’Isola dei Famosi. Adesso bisognerà aspettare settembre per scoprire il futuro lavorativo di Federica Panicucci, visto che da qualche tempo si vocifera che potrebbe perdere la conduzione di Mattino 5.

Stando a quanto riportato da Dagospia, “quella che appare al momento una promozione potrebbe in realtà essere per Federica Panicucci una potenziale rimozione: i vertici Mediaset potrebbero infatti, nell’ottica di una riduzione dei costi, spostare nella prossima stagione televisiva la conduttrice unicamente su Rete 4 e lasciare in solitaria a Francesco Vecchi la conduzione di Mattino 5“.

Al momento si tratta solo di voci di corridoio, che si vanno ad aggiungere a quelle che vorrebbero la presentatrice Mediaset a Pomeriggio 5 per sostituire Myrta Merlino, che non ha certo brillato al timone della trasmissione ereditata da Barbara D’Urso. Ma è ancora presto per le speculazioni: adesso è il momento del meritato relax sotto l’ombrellone in attesa delle nuove sfide dell’autunno.