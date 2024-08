Fonte: IPA Federica Panicucci

Federica Panicucci ha deciso di rilassarsi nel mare delle Maldive, dopo la fine dei suoi impegni televisivi, che sono stati più impegnativi delle precedenti stagioni. Negli ultimi mesi, infatti, la presentatrice ha raddoppiato la sua presenza in onda, conducendo sia Mattino 5 che Mattino 4, nuovo show di approfondimento targato Mediaset, andato in onda su Rete 4.

In attesa di ricominciare a dare il buongiorno agli italiani dagli schermi televisivi, Federica Panicucci ha scelto di volare in un luogo da sogno, insieme al compagno Marco Bacini e ad alcuni amici. Dalla favolosa spiaggia, la conduttrice televisiva ha condiviso degli scatti in bikini azzurro da vera sirena.

Federica Panicucci, le foto in bikini

Federica Panicucci ha deciso di rilassarsi in un luogo da sogno, prima di ritornare a essere una delle protagoniste della televisione italiana. Come le sue colleghe, Maria De Filippi in vacanza in Toscana e Diletta Leotta, che è tornata in Sicilia, anche la conduttrice di Mattino 5 ha scelto il mare per vivere dei giorni indimenticabili e spensierati. In particolare, la padrona di casa del programma di approfondimento è volata alle Maldive e, da questo luogo di villeggiatura da sogno, ha condiviso diversi contenuti digitali, sul suo account Instagram ufficiale.

Nel suo ultimo post, Federica Panicucci ha mostrato il suo fisico perfetto, attraverso una foto in bikini, che le ritrae sdraiata in riva al mare. Per le sue vacanze alle Maldive, la conduttrice televisiva ha scelto un costume due pezzi azzurro con taglio a triangolo e laccetti sui fianchi. La parte superiore del bikini era in una sfumatura più chiara e presentava dei decori sul davanti. Quella inferiore, invece, di una tonalità più accesa di azzurro, non era arricchita da alcun disegno.

Anche al mare la presentatrice non ha rinunciato all’eleganza, accompagnando il costume con una collana in oro bianco con un’evidente croce come pendente. Federica Panicucci ha scelto per il post una didascalia che fa capire bene il legame che sente con questo luogo da sogno: “Il mio posto del cuore”.

I commenti degli ammiratori

Federica Panicucci è in vacanza alle Maldive con Marco Bacini e altri amici. Il gruppo soggiorna in un resort da sogno con singole case, che si trovano direttamente sul mare, collegate alla terra ferma da una strada in legno, che la conduttrice televisiva percorre in bicicletta. Non mancano, ovviamente, gli scorci da sogno, le spiagge paradisiache e il mare cristallino.

I tanti ammiratori di Federica Panicucci hanno apprezzato la sua bellezza mozzafiato in costume, commentando positivamente il suo post: “Wow che meravigliosa creatura”, “Un paradiso turchese! Tu sempre meravigliosa!!!” e ancora “Una vera sirena, sei davvero splendida Fede. Buone vacanze”.

La vacanza alle Maldive arriva dopo un periodo di relax a Forte dei Marmi, zona di villeggiatura molto amata dalla conduttrice televisiva. Anche dalla rinomata località di vacanza italiana, Federica Panicucci aveva condiviso degli scatti in bikini. Quella volta, però, la conduttrice aveva scelto d’indossare un bikini animalier, trend di stagione. Anche Elisabetta Gregoraci e Barbara D’Urso hanno ceduto al fascino della stampa wild per i loro look da spiaggia.