Barbara D'Urso ha condiviso un filmato mentre balla in bikini in riva al mare

Fonte: IPA Barbara D'Urso

Barbara D’Urso non è più una protagonista della televisione italiana da oltre un anno. Alla fine della stagione televisiva 2022/2023, infatti, la conduttrice tv ha concluso la sua esperienza al timone di Pomeriggio 5 per scelta dell’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, che ha scelto come sua sostituta Myrta Merlino. Da quando si è chiusa la sua esperienza televisiva, Barbara D’Urso ha continuato il suo rapporto con i suoi tanti ammiratori, attraverso i suoi canali social.

Da questi mezzi digitali, la presentatrice tv, infatti, aggiorna i suoi ex telespettatori sulla sua vita quotidiana e sui suoi nuovi progetti. Barbara D’Urso ha raccontato, con diversi contenuti social, anche la sua meravigliosa estate 2024, all’insegna dei viaggi e degli amici. Di recente, la conduttrice televisiva ha condiviso anche un video che la ritrae in bikini animalier, mostrando il suo fisico meraviglioso, anche a sessant’anni.

Barbara D’Urso, il video in bikini

Barbara D’Urso ha raccontato su Instagram la sua estate con diversi scatti e filmati. Di recente, infatti, la conduttrice televisiva ha vissuto un periodo di vacanza on the road a Formentera, insieme a diversi amici, documentato da diversi contenuti social. Dalla villeggiatura la presentatrice tv ha condiviso diverse foto in riva al mare con degli outfit perfetti per la stagione estiva. In un post, infatti, Barbara D’Urso è ritratta con un ampio e fresco abito bianco di tessuto leggero, mentre in un altro, la conduttrice televisiva porta un abito dallo stile wild, coordinato a una giacca rock.

Sempre nello stesso stile anche il bikini animalier che la presentatrice tv indossava nel video, condiviso di recente sulla sua pagina Instagram. Nel filmato si vede Barbara D’Urso che esce dall’acqua con una camicia di lino bianco e un costume con stampa leopardata. Il video era accompagnato da una didascalia: “Ballando al tramonto”, completata dal leggendario saluto della presentatrice tv: “Col cuore”.

La conduttrice televisiva, infatti, gioca con la telecamera, accennando dei passi di danza, passeggiando sulla spiaggia e sorridendo all’obiettivo.

Barbara D’Urso, il fisico perfetto

Barbara D’Urso ha mostrato il suo fisico perfetto a quasi settant’anni. La conduttrice televisiva, infatti, si è mostrata in bikini in un video social, condiviso sul suo profilo social ufficiale. Per il filmato la presentatrice tv ha scelto un costume due pezzi con vita alta e reggiseno a triangolo. Il capo d’abbigliamento aveva una base bianca, completata da una stampa leopardata arancione e nera. Sopra il bikini, Barbara D’Urso indossava una semplice camicia bianca di lino.

Il costume esaltava le forme perfette della conduttrice televisiva, che sono state esaltate dai tanti suoi ammiratori: “Dove si mette la firma per arrivare così a 67 anni?”, “Sei una Dea” e ancora “Devo dire che sei proprio una bellissima donna”.

Alcuni utenti, invece, hanno ipotizzato ci possa essere un messaggio nascosto nella didascalia scelta dalla presentatrice tv: “Ballando al tramonto… e con le Stelle?”. Viste le diverse indiscrezioni che vedono la conduttrice televisiva come una possibile concorrente della prossima edizione di Ballando con le stelle, il riferimento al ballo, potrebbe essere un indizio che fa presagire una conferma di tale notizia?