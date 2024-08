Fonte: Getty Images Maria De Filippi

Maria De Filippi è, ormai, la regina indiscussa della televisione italiana, visto che è al timone di diversi programmi di successo. La sua presenza a Mediaset è stata largamente confermata per la prossima stagione, con l’aggiunta di un nuovo appuntamento. Infatti da settembre andrà in onda una nuova edizione di Temptation Island, dopo il successo di quella appena conclusa.

Maria De Filippi si sta godendo, adesso, un periodo di vacanza, lontano dagli studi televisivi, in compagnia del figlio e dei collaboratori più cari. La conduttrice ha scelto di vivere la sua villeggiatura estiva in uno yacht extra lusso dal costo importante.

Maria De Filippi, la vacanza in barca

A settembre avrà avvio la nuova stagione televisiva e, sia Mediaset, che la Rai, hanno già presentato i nuovi palinsesti. I protagonisti delle produzioni si stanno godendo, quindi, un periodo di vacanza, prima di tornare a parlare ai telespettatori attraverso le telecamere di uno studio televisivo. Elisabetta Gregoraci ha raccontato sui social le sue giornate spensierate in giro per l’Italia e anche Diletta Leotta si trova in villeggiatura nella sua amata Sicilia, prima di esordire alla conduzione di un reality show, La Talpa.

Maria De Filippi, dal canto, ha scelto di rilassarsi su uno yacht super lusso, ancorato nel mare della Toscana e, in particolare, al largo di Grosseto, come rivelato dal settimanale Oggi. La conduttrice è stata avvistata sulla mega imbarcazione, che avrebbe un costo settimanale davvero molto alto: “Il super cabinato costa 4.3 milioni di euro, è lungo ben trentacinque metri, consuma 1000 litri di gasolio l’ora, un pieno costa circa 23 mila euro e l’affitto è di 140.000 a settimana, escluse ovviamente le mance all’equipaggio. Poi ci sono i costi vivi, ovvero la spese per il cibo e le bevande, che richiedono rifornimento costante. L’imbarcazione risulta iscritta al registro navale dello stato caraibico di San Vincente e Grenadine e al momento risulta in vendita”.

La lussuosa barca, scelta da Maria De Filippi per le sue vacanze, si chiama Ares e presenta dei confort unici: una palestra coperta, una vasca Jacuzzi e quattro cabine per accogliere numerosi ospiti con la massima comodità.

Maria De Filippi, con chi sta passando le vacanze

Maria De Filippi si sta godendo il successo dell’ultima edizione di Temptation Island, restando in vacanza nel Bel Paese e scegliendo di navigare al largo della Toscana con una barca molto lussuosa. A bordo dello yacht, insieme alla conduttrice televisiva, si trova anche il figlio Gabriele e alcuni dei suoi collaboratori più stretti.

A settembre, Maria De Filippi intratterrà nuovamente i telespettatori di Canale 5 con diverse produzioni, da lei condotte. Ripartirà nei primi giorni del mese Uomini e donne, con la presentazione di nuovi tronisti e diversi protagonisti del trono over. In seguito, sarà la volta di Amici e di Tu si que vales, trasmissioni molto amate dal pubblico televisivo della rete ammiraglia di Mediaset. Come annunciato nell’ultima puntata di Temptation Island, la nuova edizione del reality show, in formato invernale, sarà condotta ancora una volta da Filippo Bisciglia, che da anni presenta la fortunata versione estiva dello show.