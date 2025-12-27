Caso Signorini, Fabrizio Corona ora promette rivelazioni su Maria De Filippi

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA/Ufficio Stampa Fascino Fabrizio Corona e Maria De Filippi

Dopo aver sollevato un polverone mediatico con il cosiddetto Signorini-gate, Fabrizio Corona torna a far parlare di sé annunciando nuove, scottanti rivelazioni. Questa volta nel mirino dell’ex Re dei Paparazzi finisce nientemeno che Maria De Filippi, figura indiscussa e apparentemente inattaccabile di Mediaset e dell’intera tv.

Fabrizio Corona, le parole su Maria De Filippi

La conduttrice pavese è sicuramente uno dei pilastri fondamentali dell’azienda di Cologno Monzese, forte inoltre di una solida reputazione costruita grazie ad ascolti straordinari e a un impero televisivo che sembra immune alle oscillazioni dell’audience. I numeri parlano chiaro: Tu Sì Que Vales ha totalizzato quasi quattro milioni di spettatori con uno share che sfiora il 27%, sbaragliando la concorrenza di Ballando con le Stelle, che quest’anno aveva pure inserito Barbara D’Urso. Il daytime di Canale5 è saldamente nelle mani di Uomini e Donne e Amici, mentre a gennaio è atteso il ritorno trionfale di C’è Posta per te, programma che storicamente ha sempre prevalso su qualsiasi programmazione Rai gli venisse contrapposta.

Per Pier Silvio Berlusconi, che di recente ha tracciato un bilancio del 2025 di Mediaset, Maria De Filippi è considerata una risorsa preziosa, praticamente intoccabile, oltre che una professionista per la quale nutre una grande stima. Eppure Corona, reduce dal clamore suscitato dalle sue affermazioni su Alfonso Signorini, sembra determinato a non fermarsi. La domanda che serpeggia ora è praticamente inevitabile: cosa può avere da raccontare sulla conduttrice più potente della televisione italiana?

Le ultime provocazioni

Nei giorni scorsi, alcune dichiarazioni sibilline hanno già alimentato le speculazioni. In riferimento all’amicizia tra la Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, l’ideatore di Falsissimo ha lasciato intendere qualcosa di più (sempre secondo lui), senza però esplicitare le sue accuse.

Fabrizio Corona appare ormai inarrestabile, nonostante Alfonso Signorini si sia già mosso con i suoi avvocati facendo intervenire la Procura di Milano a seguito di una delicata denuncia per revenge porn. L’ex fotografo dei Vip procede comunque imperterrito nella sua crociata personale contro quello che definisce “il mondo marcio dei retroscena della tv“, presentandosi come un paladino della verità pronto a smascherare ipocrisie e segreti del mondo dorato della tv.

Non è un mistero che da quando ha iniziato a divulgare questi presunti scoop attraverso Falsissimo, il suo account abbia registrato una crescita esponenziale di follower. Il ritorno di popolarità è evidente, e molti lo considerano nuovamente il Re del gossip, com’era stato un tempo.

Nel frattempo, il caso si arricchisce di ulteriori sviluppi. Secondo indiscrezioni, un altro ex gieffino – dopo il famigerato caso zero di Antonio Medugno – avrebbe manifestato l’intenzione di sporgere denuncia contro Signorini. Il primo si sarebbe inoltre già mosso nei giorni in cui veniva trasmessa la “Parte Nuova” di Falsissimo, alla quale ha anche partecipato malgrado il recente intervento della Procura di Milano che si era già mossa per mettere sotto sequestro tutto il materiale in possesso di Fabrizio Corona.

Non è chiaro se Corona disponga effettivamente di materiale compromettente sulla De Filippi o se si tratti dell’ennesima provocazione volta a mantenere vivo il proprio personaggio mediatico. Di certo, l’ex fotografo intende giocare una partita ad alto rischio che potrebbe coinvolgere uno dei nomi più prestigiosi della televisione italiana.

