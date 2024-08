Fonte: IPA Diletta Leotta ed Elisabetta Gregoraci

Diletta Leotta ed Elisabetta Gregoraci sono due delle più apprezzate conduttrici italiane della nuova generazione. La prima, infatti, ha conquistato il favore dei tanti appassionati di calcio del Bel Paese con le sue interviste da bordo campo a fine partita e, presto, sarà impegnata in un nuovo importante progetto televisivo. La presentatrice tv, infatti, nella prossima stagione tv, sarà al timone di un reality show, la Talpa, in una nuova edizione targata Mediaset.

Elisabetta Gregoraci, invece, è stata protagonista di un nuovo progetto professionale, nel corso della scorsa stagione televisiva, passando da Mediaset alla Rai, dove ha preso il timone di uno show comico, Mad in Italy.

Le due presentatrici tv stanno vivendo, adesso, un periodo di meritata vacanza, prima dell’avvio della nuova stagione televisiva e, dai loro luoghi di vacanza da sogno, le due hanno condiviso delle foto in costume. Ma una delle due ha “rubato” il look all’altra.

Elisabetta Gregoraci, il bikini scintillante

Per la prima volta l’estate di Elisabetta Gregoraci non è all’insegna del lavoro e della musica. La conduttrice televisiva, infatti, non è più al timone di Battiti Live, dove è stata sostituita da Ilary Blasi e Alvin, aiutati da Rebecca Staffelli. La presentatrice tv, quindi, sta vivendo i mesi più caldi dell’anno in vacanza, insieme alle persone a lei più care. Di recente, infatti, Elisabetta Gregoraci si trova in Sardegna, in compagnia del figlio Nathan Falco Briatore.

La conduttrice televisiva ha condiviso diverse foto di questi momenti spensierati in famiglia sul suo account Instagram ufficiale. Dagli scatti si scorgono anche i look sorprendenti scelti dalla showgirl. Elisabetta Gregoraci, infatti, per una gita in barca, ha indossato un bikini rosso, ricoperto da lustrini in tinta e fucsia. Il capo da spiaggia presentava un taglio a triangolo, sia nella parte inferiore, che in quella superiore.

Il costume brillante, però, era stato già sfoggiato sui social, da un’altra conduttrice televisiva: Diletta Leotta. L’esperta di sport aveva scelto questo modello glitterato in modalità intera.

Diletta Leotta, il costume intero con i glitter

Diletta Leotta sta vivendo un periodo indimenticabile. La conduttrice televisiva, infatti, è convolata a nozze lo scorso giugno, come anche Cecilia Rodriguez. Entrambe le neo sposine raccontano spesso sui social i loro primi giorni da mogli, condividendo foto e stories. Non mancano, però, i contenuti in costume, come fatto di recente dalla sorella di Belen Rodriguez, che si è mostrata in bikini animalier.

Allo stesso modo anche Diletta Leotta ha condiviso una foto in costume, sul suo account Instagram ufficiale, e si trattava di un modello intero. Il capo da spiaggia era lo stesso indossato, in seguito, da Elisabetta Gregoraci, con base rossa e glitter che sfumavano dal rosso al fucsia. Le due conduttrici televisive, quindi, condividono gli stessi gusti in fatto di stile.

Le ultime foto di Diletta Leotta la ritraggono spensierata in vacanza in Sicilia e, in particolare, a Taormina. Quando tornerà a Milano, la conduttrice televisiva sarà impegnata nella registrazione della nuova edizione de La Talpa, la cui conduzione, secondo le indiscrezioni, sarebbe stata in precedenza offerta a Ilary Blasi.