Fonte: Getty Images Cecilia e Belen Rodriguez

Coppia di sorelle molto amate del mondo dello spettacolo italiano, Cecilia e Belen Rodriguez coinvolgono i loro followers nella loro vita privata, condividendo, spesso, dei contenuti social sui loro profili Instagram ufficiali. Anche di recente, le due showgirl argentine hanno postato degli scatti, che le ritraggono in due momenti spensierati della loro estate 2024.

Cecilia Rodriguez, convolata a nozze domenica 30 giugno 2024, si sta godendo i mesi più caldi dell’anno da neo sposina, in compagnia del marito Ignazio Moser e, da questi giorni spensierati, ha condiviso una foto in bikini. Anche la sorella Belen Rodriguez, in vacanza con la famiglia, ha voluto mostrare il suo look da spiaggia.

Cecilia Rodriguez, perfetta in bikini animalier

L’estate 2024 è certamente indimenticabile per Cecilia Rodriguez che, l’ultimo giorno di giugno, è convolata a nozze con Ignazio Moser, suo partner da quando i due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip. La coppia ha festeggiato la loro unione con una cerimonia da favola, in cui si sono scambiati delle promesse d’amore romantiche e si sono lasciati andare a balli travolgenti, avvolti dal calore di amici e parenti.

Dopo questa data fatidica, Cecilia Rodriguez ha condiviso diversi contenuti su Instagram, raccontando le sue giornate spensierate, all’insegna dell’amore, degli amici e del divertimento. Di recente, però, la showgirl argentina ha postato anche una foto piuttosto seducente. Nello scatto social, la sorella di Belen Rodriguez è ritratta di spalle e indossa un bikini animalier, che esalta il suo fisico perfetto.

Cecilia Rodriguez ha scelto un modello con taglio brasiliano, stampa nei colori dell’arancio, del nero e del bianco e reggiseno a balconcino. La sorella di Belen Rodriguez ha voluto seguire, quindi, un trend di stagione, quello dell’abbigliamento da mare animalier. Anche altre vip nostrane, infatti, hanno deciso di indossare dei costumi con questa stampa. Barbara D’Urso ha sorpreso tutti con un bikini animalier, abbinato a una camicia bianca. Anche Elisabetta Gregoraci ha indossato questo tipo di costume, arricchito da degli inserti metallici. Il fascino dell’animalier, declinato in toni più scuri, ha colpito anche Federica Panicucci.

Belen Rodriguez, bikini marrone a triangolo

Belen Rodriguez, come la sorella, ha deciso di condividere un frammento della sua vita quotidiana, postando uno scatto e delle stories in bikini marrone. La showgirl argentina, in questi giorni, si sta rilassando in compagnia dei suoi genitori, infatti, il padre Gustavo Rodriguez è apparso nelle sue stories, mentre si rilassa in piscina.

Negli ultimi contenuti digitali, Belen Rodriguez indossa un semplice bikini monocolore, con taglio brasiliano nella parte inferiore e stile a triangolo in quella superiore. Il costume era della linea di abbigliamento che la showgirl firma insieme alla sorella Cecilia Rodriguez ed era accompagnato da alcuni accessori.

Belen Rodriguez, infatti, non rinuncia ai gioielli nemmeno al mare, visto che ha indossato, insieme al costume, una collana a maglia intrecciata larga in oro e un bracciale semi rigido dello stesso materiale. Gli orecchini della conduttrice televisiva erano, invece, dei semplici e luminosi punti luce. A sorpresa, Belen Rodriguez ha accompagnato il costume con dei calzettoni e scarpe chiuse.