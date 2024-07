Rodriguez-Moser, le promesse degli sposi: “Nessuno mi completa più di te”

Fonte: IPA Le promesse nuziali di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno coronato il loro sogno d’amore. Un matrimonio giunto, infine, dopo ben sette anni di relazione nata in modo certamente inusuale all’interno di un reality – erano insieme al GF Vip di Signorini – e dopo i soliti alti e bassi che caratterizzano ogni coppia. Ma, in fin dei conti, anche quelli possono essere linfa vitale per un rapporto: condividere gioie è utile, forse ancor di più dimostrarsi capaci di superare i momenti difficili.

È esattamente ciò che emerge dalle splendide promesse che i due sposini si sono scambiati durante il loto sfavillante matrimonio, romantico quanto basta per far scendere una lacrimuccia anche ai semplici curiosi che hanno sbirciato tra video e foto condivisi sui social (proprio come accaduto a Belen, presente in qualità di damigella della sposa).

Il discorso improvvisato (e bellissimo) di Ignazio Moser

“Son sincero mi ero scritto un discorso prima, poi ti ho sentito dire che è da sfigati leggere il discorso, quindi ho dovuto rivedere i miei piani, quindi andrò un pochino più spontaneo di come pensavo e sarà improvvisato”, ha esordito così Ignazio Moser che per primo ha pronunciato le sue promesse in uno dei matrimoni VIP più attesi di questo giugno.

“Quindi da dove iniziamo, iniziamo da ieri, perché mi sembra ieri la prima volta che ti ho visto entrare in quella Casa al Grande Fratello, mi sembra ieri la prima volta che mi hai fatto sorridere, mi sembra ieri che ci siamo fumati quella sigaretta – ha proseguito -. E mi sembra ancora ieri quella volta in cui i nostri sguardi si sono incrociati. Nessuno mi completa più di te in questo mondo e mai mi completerà più di te. Ed è per questo vorrei chiederti se vuoi passare il resto della vita con me e diventare mia moglie”.

Un momento tra i più emozionanti di questo matrimonio romantico e in grande stile, ma non il primo voluto dall’ex ciclista che durante la il pre-party di nozze ha dedicato alla sua Cechu una serenata sulle note de La nuova stella di Broadway, grande successo di Cesare Cremonini. In generale quello tra la Rodriguez e Moser è stato un matrimonio votato alla semplicità sia nella scelta dell’abito da parte della sposa, elegante e raffinata, sia nella location sobria nei toni (la splendida villa La Ferdinanda in Toscana) e in ogni singolo elemento.

Cechu Rodriguez, il suo “grazie” per Ignazio

“Io non mi sono preparata un discorso, ma ho pensato a cosa dirti o a cosa scrivere – la bella Cecilia subito dopo è intervenuta con le sue promesse per lo sposo -. La verità è che io non sono brava a scrivere. Quindi non mi sembrava il caso oggi di mettermi a scrivere qualcosa. Anche perché noi siamo due persone che si sono sempre guardate negli occhi e che hanno sempre avuto il coraggio di dirsi tutto quello che si dovevano dire, nel bene e nel male. Quindi ce ne siamo dette tante”.

Promesse che hanno voluto essere soprattutto un “grazie” per l’ex ciclista che le ha rubato il cuore sette anni or sono: “Oggi volevo ringraziarti perché non mi hai voluto mai cambiare, mi hai accettato così come sono. Questa è la dimostrazione più grande d’amore che possa esistere. Mi ami come sono, con i miei pregi e con i miei difetti, che sono tanti. Questo è uno dei motivi per i quali ti amo e ti sono grata”.