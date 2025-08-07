Diletta Leotta, il coordinato blu zebrato da mare conquista tutti: “Spettacolo”

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

IPA Diletta Leotta al mare

Il look indossati da Diletta Leotta non sono mai banali e puntano sempre a esaltare la sua bellezza e il suo fisico perfetto, strizzando l’occhio alla seduzione. Anche di recente la conduttrice televisiva ha condiviso degli scatti social in cui indossava un outfit sorprendente, perfetto per l’estate. Diletta Leotta, infatti, si è mostrata più bella che mai con un coordinato perfetto per il mare, composto da bikini, top e pantalone in una sorprendente stampa zebrata nei toni del blu. A completare il look della conduttrice anche un copricapo nella stessa stoffa colorata.

Diletta Leotta, il look animalier colorato

Diletta Leotta sa sempre sorprendere i suoi numerosi ammiratori con dei post social, in cui mostra degli outfit eccezionali. Di recente, infatti, la conduttrice televisiva ha giocato coi suoi sostenitori social, condividendo un video in cui indossava un look da perfetta Bond Girl e correva per le strade di Zurigo, imitando le mosse del mitico personaggio dei film di spionaggio. Ma, in precedenza, la presentatrice si era mostrata anche con degli outfit perfetti per l’estate tra cui un favoloso mini dress.

Adesso, Diletta Leotta ha condiviso una nuova galleria social, composta da foto e video, in cui indossa un coordinato zebrato nei colori del blu, del bianco e del nero. Nei contenuti digitali la conduttrice televisiva si trova in barca e il mare fa da sfondo naturale ai suoi scatti. Diletta Leotta ha commentato la sua galleria social con una semplice parola: “Blu”, il colore che domina il suo look e l’elemento naturale in cui si trova.

La presentatrice indossa, infatti, un coordinato da mare per essere perfette anche in spiaggia, composto da un bikini zebrato con design a triangolo e laccetti sui fianchi e altri capi d’abbigliamento nella stessa stoffa. Oltre al costume, infatti, Diletta Leotta ha sfoggiato un micro top aderente con le maniche lunghe, che lasciava il suo ventre scoperto. Ma la conduttrice ha indossato anche un pantalone trasparente, con taglio a zampa d’elefante.

Diletta Leotta ha completato il suo look originale con un capo d’abbigliamento che non passava inosservato, visto che si trattava di un copricapo, creato nella stessa stoffa zebrata, con una forma a cuffietta e due linee di stoffa che svolazzavano insieme ai suoi capelli biondi.

Diletta Leotta, i commenti

Diletta Leotta ha sorpreso tutti con un originale coordinato da mare con stampa animalier zebrata nei toni del blu. La conduttrice televisiva ha passato le ultime settimane in Germania dal marito ma, adesso, si sta concedendo un periodo di relax al mare. Invece il suo recente soggiorno a Ibiza con Elodie, ha sollevato diverse critiche.

Il look zebrato della presentatrice, però, è stato apprezzato dai suoi sostenitori, che hanno deciso di commentare il suo post con diversi messaggi positivi: “Splendida”, “Spettacolo” e “La principessa dei mari”.

Diletta Leotta si trova in vacanza, adesso, nella sua Sicilia e, precisamente, a Siracusa in un meraviglioso agriturismo con piscina. La conduttrice ha condiviso dei video mentre nuota nella splendida vasca con un bikini bianco con micro decori floreali e mentre si gode delle rilassanti colazioni con granita, brioche e cornetti.