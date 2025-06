Fonte: IPA Diletta Leotta

Il campionato di calcio 2025 si è concluso con la vittoria dello scudetto da parte del Napoli ma gli impegni lavorativi per Diletta Leotta non sono ancora terminati. La conduttrice televisiva, infatti, si è trasferita di recente a Miami, dove sta seguendo per la piattaforma di streaming DAZN il FIFA Club World Cup 2025, competizione mondiale per club.

Dalla Florida, la presentatrice ha condiviso degli scatti sul suo canale Instagram ufficiale, in cui è raffigurata a bordo campo e mentre è impegnata a intervistare i protagonisti della prestigiosa competizione. Per l’occasione speciale, Diletta Leotta ha scelto un look dal fascino bon ton, caratterizzato da un mini dress bianco.

Diletta Leotta, il mini dress

Diletta Leotta si è affermata nel mondo del calcio grazie al ruolo d’inviata sul campo, che ricopre ormai da diversi anni per DAZN. La conduttrice televisiva gioca spesso con i suoi telespettatori, stuzzicandoli con dei look sorprendenti e con dettagli seducenti. Per seguire il mondiale di calcio per club a Miami, invece, Diletta Leotta ha indossato un mini dress dal fascino bon ton, come svelato da alcuni scatti che lei stessa ha pubblicato sulla sua pagina Instagram ufficiale.

Nelle foto digitali la conduttrice sfoggia un abito molto corto bianco, confezionato in un tessuto pesante con ricami damascati ton sur ton. Il vestito presentava una fila di bottoni color oro nella parte anteriore e non aveva scollatura. L’insieme dava una sensazione di raffinatezza classica, anche se il taglio corto dell’abito gli donava anche un’allure seducente e metteva in risalto le lunghe e perfette gambe della conduttrice televisiva.

Diletta Leotta ha completato il suo look con un paio di sandali color oro con cinturino sulla caviglia, che richiamavano i bottoni del vestito. Ma un altro particolare del suo outfit era particolarmente azzeccato e le donava molto. La conduttrice televisiva, infatti, ha indossato un girocollo spesso in oro, che accendeva il suo volto, e ha lasciato i suoi capelli sciolti e modellati con una semplice messa in piega.

Diletta Leotta, il completo turchese

Diletta Leotta è impegnata a Miami con il mondiale dei club e, nella sua ultima galleria digitale, ha mostrato l’outfit scelto per presenziare a una partita, ma scorrendo la galleria si nota un altro look che la conduttrice ha sfoggiato in Florida. Si tratta di un completo, composto da pantalone e giacca turchese in un tessuto molto leggero. La parte inferiore del coordinato aveva una linea over e dal capospalla, invece, s’intravedeva il reggiseno della presentatrice di color lilla.

Diletta Leotta ha condiviso anche un video dall’inaugurazione della competizione sportiva e non è mancato nemmeno uno scatto in compagnia di David Beckham. Ma l’ultima foto della galleria digitale è quella che ha colpito di più i sostenitori della presentatrice. La foto, infatti, era uno screenshot di una conversazione video con la figlia Aria, che nel video appare in braccio alla nonna Ofelia Castorina, mamma della conduttrice televisiva. Nello scatto si vede Diletta Leotta mandare un bacio alla piccola, mentre lei si stringe affettuosamente alla sua nonna con indosso una magliettina rosa e un pantaloncino blu.