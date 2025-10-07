Diletta Leotta accende l’autunno con il mini dress con stampa multicolor

Diletta Leotta è la conduttrice di "Fuoriclasse" e, per l'ultima puntata, ha scelto un mini dress con fantasia multicolor, abbinandolo a delle scarpe altissime

IPA Diletta Leotta

La carriera di Diletta Leotta va a gonfie vele. Dopo la piccola parentesi in prima serata a Canale 5 con il reality show La Talpa, infatti, la conduttrice televisiva ha ripreso a occuparsi a tempo pieno di calcio, sia con i collegamenti da bordo campo, sia come conduttrice dello show Fuoriclasse.

La presentatrice, quindi, sta facendo notare, sempre di più, le sue doti da mediatrice di vari punti di vista e la capacità di condurre format di diverso tipo. Ma, nelle sue apparizioni tv, Diletta Leotta riesce sempre anche a sorprendere i suoi numerosi sostenitori con dei look mai banali. Anche per la scorsa domenica calcistica la presentatrice ha selezionato un outfit che non passava inosservato, in una particolare stampa.

Diletta Leotta, il mini dress colorato

Diletta Leotta ha ripreso la sua attività lavorativa, dopo un’estate da favola passata con l’amica Elodie, la sua famiglia e il marito Loris Karius. Per il rientro negli studi radiofonici, la conduttrice ha indossato un jeans altamente decorato, che seguiva perfettamente i trend di stagione. Mentre per il ritorno sui campi di calcio, la presentatrice ha scelto di essere più classica, indossando un tubino nero dal fascino sensuale.

Domenica 5 ottobre 2025, Diletta Leotta ha condotto una nuova puntata del suo nuovo progetto televisivo, Fuoriclasse, e per quest’occasione lavorativa ha scelto un look perfetto per l’autunno ma senza perdere di vista la seduzione.

La presentatrice ha indossato, infatti, un mini dress aderente, che seguiva ed esaltava le sue forme. L’abito della conduttrice aveva anche una profonda scollatura, le maniche lunghe ed era caratterizzato da una stampa davvero particolare. Si trattava di un disegno a forma di linee verticali parallele multicolor nei toni del nero, del bianco e del rosso. Diletta Leotta ha completato il suo look con un paio di scarpe col tacco alto marroni, che slanciavano ulteriormente la sua figura perfetta.

Diletta Leotta, il look leopardato

Diletta Leotta riesce a effettuare sempre delle scelte di stile che sanno colpire nel segno. Così è stato anche in occasione della recente Milano Fashion Week a cui la conduttrice ha preso parte con un look completamente leopardato.

La presentatrice, infatti, ha indossato un lingerie dress corto in questa particolare stampa, con pizzo nero sulla scollatura e sull’orlo inferiore. Diletta Leotta ha completato il suo look anche con un paio di scarpe col tacco con lo stesso particolare design e una pelliccia corta coordinata.

Ma la conduttrice televisiva ha studiato bene ogni dettaglio del suo outfit visto che anche la borsa, con design orizzontale, che ha portato con sé riprendeva la stessa fantasia. Diletta Leotta ha indossato anche un paio d’occhiali scuri, anche questi in una particolare forma allungata e di dimensioni contenute. La presentatrice non ha rinunciato nemmeno a dei gioielli, visto che ha illuminato la sua bellezza anche con un paio di orecchini pendenti in oro, composti da due diversi rettangoli e con una decorazione satinata. La conduttrice televisiva ha indossato anche una collana girocollo sempre in oro e, ancora una volta, composta da delle forme che s’incrociavano a catena.