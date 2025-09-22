Diletta Leotta ha lanciato un nuovo programma su Dazn, e per l'occasione ha adottato un look super classy: sì, ma con dettaglio inaspettato. Tutto sulla mise dal sapore d'alta moda da vera "Fuoriclasse"

IPA Diletta Leotta

Diletta Leotta è ancora la regina — incontrastata — di Dazn: sul celebre canale streaming sportivo ieri sera ha debuttato con Fuoriclasse, inedito programma che la vede ancora nel suo ruolo, a parlare di calcio, tra analisi tattiche e commenti a caldo. E cosa c’è di meglio di un look sensuale e super classy per introdurre una novità ai telespettatori italiani? Niente di niente, ecco perché la strategia di gioco è stata esattamente questa.

Diletta Leotta, il look classy e sensuale con scarpe a sorpresa per la prima di “Fuoriclasse”

In occasione della puntata d’esordio del nuovo show firmato Dazn intitolato Fuoriclasse, la bella Diletta Leotta ha scelto di puntare tutto sull’eleganza senza tempo di quello nel vocabolario dei fashion enthusiast corrisponde alla definizione di little black dress.

Niente paillettes, enorme voga di stagione, trasparenze audaci o dettagli ultra provocanti: la moglie di Loris Karius per il primo episodio del talk sportivo ha preferito rifugiarsi nella sicurezza di un classico tubino nero, volendo essere precisi in quella di un modello vintage di Dolce&Gabbana: mentre la silhouette fasciante del capo le metteva in risalto le curve, con la gonna attillata lunga fin sotto al ginocchio, le spalline sottili e la sobria collatura tonda, ad illuminare la monocromia del sempiterno nero erano dei gioielli scintillanti in oro giallo firmati Tiffany&Co.

A catturare davvero l’attenzione, però, sono state le sue scarpe: ai piedi della conduttrice, in netto contrasto con il total black generale, ecco fare capolino delle appariscenti pumps — anch’esse frutto del genio che da sempre contraddistingue l’amatissimo duo di stilisti italiani — a punta contrassegnate da pois bianchi su fondo nero.

Il dettaglio particolare della calzatura, dalle piene vibes pin-up anni Cinquanta? La loro singolare fibbia: a guardarle bene, si trattava di una micro borsetta, una vera e propria, in lucida pelle scarlatta.

Diletta Leotta sul lancio di “Fuoriclasse”: “Non pensavo di arrivare così in alto”

Oltre 9 milioni di follower su Instagram, soli 34 anni ma già una solida carriera alle spalle: classe 1991, Diletta Leotta si è approcciata alla prima trasmissione calcistica già a 17 anni, in Sicilia.

“Su Dazn la media di spettatori è stata la più alta delle ultime stagioni e siamo carichissimi: questa domenica debutta il nostro nuovo programma “Fuoriclasse – powered by Haier Tv” che mi vedrà alla conduzione per tutta questa stagione con analisi tattiche, commenti a caldo e momenti di puro intrattenimento”.

Una grossa novità, insomma, che l’ha inevitabilmente spinta a fare un bilancio del proprio operato: “Non mi aspettavo di arrivare così in alto. L’obiettivo era condurre un programma come succederà da domani e avere anche una famiglia, però erano due sogni. La vita ti sorprende sempre, se ci credi e non molli mai. L’immagine è importante, ma la preparazione e la capacità di raccontare gli eventi lo sono di più. Ho sempre puntato sull’amore per il mio lavoro e sulla professionalità. Accanto ai libri di diritto civile e penale che usavo all’università ora a casa ho i libri sul calcio. Ho studiato e penso di aver convinto sia nella forma sia nella sostanza”, ha raccontato.