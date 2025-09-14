Diletta Leotta sembra apprezzare molto, negli ultimi tempi, i look che presentano delle righe ondulate e ne ha sfoggiati due per il rientro a lavoro

Diletta Leotta è una presenza fissa del sabato e della domenica calcistica, visto che intervista i giocatori di Serie A da bordo campo. Gli appassionati di questo sport hanno imparato ad apprezzare le sue qualità professionali e, seguendo i suoi interventi televisivi, hanno occasione anche di esaminare i suoi look, che sono sempre curati nei minimi dettagli e mai banali.

Così è stato anche per le partite di calcio del 13 settembre 2025, a cui la conduttrice televisiva ha assistito con un outfit elegante ma comodo, che valorizzava ulteriormente la sua bellezza.

Diletta Leotta, la jumpsuit a righe ondulate

Diletta Leotta ha sempre dimostrato di saper scegliere con cura i suoi look, mescolando sapientemente elementi dall’allure più seducente ad altri casual. La presentatrice non ha mai perso di vista la ricercatezza, arricchendo i suoi outfit con accessori o dettagli originali. Così è stato anche per il look utilizzato dalla conduttrice televisiva per assistere alla partita Juve-Inter, che è un perfetto esempio di come si può essere chic ed elegante, senza perdere di vista la comodità.

Diletta Leotta ha indossato per l’occasione, infatti, una jumpsuit con righe ondulate orizzontali che segnavano anche il cambiamento di sfumature di colore del capo d’abbigliamento dal blu, al beige, al marrone. Il tessuto della jumpsuit oltre a essere caratterizzato da diverse gradazioni cromatiche, era decorato da piccoli punti di luce, presenti nella tramatura della stoffa.

La tuta presentava dei bottoni nella parte superiore e anteriore e le maniche a tre quarti, mentre quella inferiore aderiva perfettamente alle sue forme perfette. La conduttrice televisiva ha completato il suo look con degli accessori di grande personalità, come la cintura in cuoio marrone, che accentuava la sua vita perfetta. Ma la presentatrice ha indossato anche un paio di sandali neri con il tacco molto alto e un girocollo in oro con maglie intrecciate. Diletta Leotta ha sfoggiato un paio d’orecchini nello stesso materiale e un bracciale largo in acciaio al polso sinistro.

Diletta Leotta, il mini dress

Diletta Leotta ha condiviso sul suo account Instagram ufficiale le foto scelte per il suo primo giorno sui campi della stagione calcistica 2025/2026, commentando lo scatto con una didascalia che sottolineava il suo rientro a lavoro: “Back to school”. Ma anche il giorno precedente la conduttrice televisiva si trovava allo stadio per preparare il collegamento successivo e, anche in quell’occasione, ha scelto un look con stampe a righe ondulate, che lei sembra apprezzare molto di recente.

Si trattava di un mini dress in diverse tonalità del beige e del marrone, che aderiva perfettamente al suo fisico statuario e presentava anche uno spacco sulla gamba sinistra. L’abito aveva anche uno scollo profondo sul davanti, chiuso da dei bottoni. Diletta Leotta ha completato il suo look con un paio di sandali neri con il tacco a spillo, un collarino e un bracciale piccolo.

Negli ultimi giorni la conduttrice televisiva aveva già svelato su Instagram il look scelto per tornare sul suo posto di lavoro, quello radiofonico, che comprendeva un jeans di tendenza e una borsa lussuosa.