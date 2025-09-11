Il working look scelto da Diletta Leotta per tornare a lavoro. La conduttrice ha scelto un jeans di tendenza molto decorato e una borsa dal grande valore

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

IPA Diletta Leotta

Diletta Leotta è tornata a Milano e ha ripreso la sua attività lavorativa, come raccontato sui social. Oltre alla presenza sui campi di calcio, la conduttrice televisiva ha ricominciato anche a intrattenere il pubblico radiofonico di Radio 105 con la sua trasmissione mattutina Take Away, in compagnia di Daniele Battaglia.

La presentatrice ha scelto un look davvero particolare per il suo rientro sul posto di lavoro. Diletta Leotta, infatti, ha indossato un outfit casual che, però, segue i trend di stagione. Il look dell’amata conduttrice nascondeva anche dei dettagli davvero particolari.

Diletta Leotta, il look casual

Diletta Leotta ha passato un’estate da sogno in diverse località turistiche rinomate. La presentatrice, infatti, ha raccontato di essere stata prima a Ibiza con la fidata amica Elodie, ma ha condiviso anche diversi contenuti digitali dalla Svizzera dove ha messo insieme vacanza e lavoro. Non sono mancati nemmeno i momenti di soggiorno in Germania, dove vive il marito Loris Karius. L’ultimo mese della bella stagione, però, Diletta Leotta l’ha passato nella sua Sicilia, accanto ad amici e alla sua famiglia, con cui ha festeggiato anche il suo compleanno e quello della figlia Mia.

Per il suo ritorno a lavoro, l’apprezzata conduttrice radiofonica ha scelto un look casual, ma ricco di dettagli trendy e sorprendenti. Diletta Leotta, infatti, ha indossato un particolarissimo jeans con stampe che restituivano un effetto tridimensionale, facendo sembrare che il capo d’abbigliamento fosse adornato da fili di perle. Il pantalone era molto decorato, come vogliono le tendenze di stagione, riprendendo la moda dei primi anni 2000. Il jeans era leggermente over, a vita bassa e firmato da Acne Studios, per un valore di circa 750 euro.

La conduttrice ha accompagno il capo di tendenza, con una semplice t-shirt giallo burro con una scritta ironica: “Sempre in ritardo ma vale la pena aspettare”, per esorcizzare il classico malumore del rientro a lavoro. La maglietta è stata creata da Subdued e costa solo 23 euro. Ma Diletta Leotta ha voluto stupire ancora, completando il suo look con una borsa da mille e una notte.

Diletta Leotta, la borsa costosissima

Diletta Leotta è sempre molto attenta al suo look e non perde occasione per arricchire i suoi outfit con dettagli sorprendenti. Così è stato anche per il recente working look casual composto da jeans, scarpe comode e t-shirt, a cui ha abbinato una borsa unica. La conduttrice, infatti, ha portato con sé una meravigliosa e capiente maxi Birkin di Hermès in pelle nera, con dettagli metallici color oro. Il valore commerciale dell’accessorio è di altro 30.000 euro.

Prima di tornare a intrattenere il pubblico, Diletta Leotta ha deciso anche di cambiare il suo hairstyle, come raccontato su Instagram. La presentatrice, infatti, ha deciso di cedere alle extension per allungare la sua chioma bionda. Ma la conduttrice ha anche cambiato sfumatura di colore ai suoi capelli, visto che ha scelto una colorazione più fredda e più vicina al biondo platino.

Diletta Leotta non è l’unica donna nota dello spettacolo italiano ad aver cambiato look di recente. Anche Caterina Balivo, infatti, ha scelto di tagliare la sua chioma per riprendere la conduzione di La Volta Buona.