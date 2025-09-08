Caterina Balivo cambia look, il taglio per La Volta Buona, il commento di “Mara Venier”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA “La volta buona”, Caterina Balivo e le sue scarpe iconiche

Caterina Balivo cambia look: l’occasione è l’inizio della nuova edizione de La Volta Buona, che torna oggi, 8 settembre, su Rai1. La conduttrice ha deciso di tagliare la sua chioma in occasione dell’inizio della sua nuova stagione televisiva, e ha documentato il tutto su Instagram, lasciando però il risultato inedito.

Cambio look per Caterina Balivo: il video è esilarante

Caterina Balivo è pronta a tornare per accogliere il pubblico nel salotto pomeridiano della rete ammiraglia con la terza stagione de La Volta Buona. Così, in occasione della nuova edizione del suo show, ha deciso di darci un taglio: la conduttrice ha scelto di immortalare il momento su Instagram, dove ha pubblicato un video esilarante.

Nel filmato Caterina è insieme al suo hair stylist di fiducia negli studi della Rai, mentre è in procinto di cambiare look: a commentare il tutto Mara Venier, o meglio la sua imitatrice Francesca Manzini. “Non li voglio tagliare!”, dice tra le risate la conduttrice, mentre l’attrice, simulando la stessa voce di “Zia Mara”, la incalza: “Devi tagliare col passato, basta! Nuova stagione, nuovo taglio!“.

Nessuna anticipazione sul risultato del taglio, che vedremo direttamente in diretta durante la prima puntata della stagione.

Le anticipazioni della terza stagione, tra ospiti e novità

La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo, tornerà tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con la sua terza stagione a partire da lunedì 8 settembre alle 14.00 su Rai1. Con una scenografia completamente rinnovata, il salotto pomeridiano di Rai1 si conferma uno spazio dove storie e protagonisti dell’attualità si incontrano in un appuntamento quotidiano che unisce la vivacità del talk ai ritmi del rotocalco.

Protagonisti come sempre i grandi nomi della televisione, del cinema, della musica, della letteratura e dello sport, insieme ai volti più amati dal pubblico e alle storie straordinarie di persone comuni. La conduttrice accompagnerà gli ospiti e i telespettatori in un racconto che alterna interviste, approfondimenti e riflessioni a conversazioni, curiosità e rivelazioni inedite, con il contrappunto musicale dal vivo del maestro Antonio Mezzancella.

La prima settimana si apre con un omaggio a Pippo Baudo e alla sua straordinaria carriera, ricordata da colleghi e amici con aneddoti e testimonianze. Nei giorni successivi, spazio all’attualità, ma anche alle storie d’amore che hanno animato l’estate, un’occasione per riflettere su relazioni di coppia, maternità e famiglia con ospiti come Natasha Stefanenko, ex modella e conduttrice tv che per amore ha scelto di vivere nelle Marche, e Giorgia Palmas, showgirl e mamma alle prese con il ritorno a scuola delle sue due figlie.

Tra i protagonisti della prima settimana anche Lucrezia Lante Della Rovere, che si racconterà tra carriera e vita privata alla soglia dei 60 anni; Simone Montedoro, volto amato di Don Matteo, che parla del suo debutto nell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore; Marco Frittella, tra i decani del Tg1, oggi direttore di una rivista e autore di saggi su politica e televisione.

Non mancheranno gli spazi di approfondimento dedicati al benessere, alla forma fisica e alle ultime tendenze in tema di alimentazione. Ampio spazio, poi, ai collegamenti con gli inviati che portano esperienze e testimonianze in grado di andare oltre la notorietà, dando voce a chi costruisce percorsi significativi nella propria vita. In questa nuova stagione torneranno anche i giochi telefonici che coinvolgono i telespettatori da casa e tornano anche gli approfondimenti dedicati alle eccellenze italiane: cultura, cibo, artigianato, moda e imprenditoria.