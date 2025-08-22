Diletta Leotta ha compiuto gli anni di recente e ha scelto di festeggiare con amici e parenti a Taormina. Per l'occasione ha indossato un look davvero luccicante

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

IPA Diletta Leotta

L’estate 2025 di Diletta Leotta è certamente all’insegna dell’amore, del relax e della famiglia. La conduttrice televisiva, infatti, ha raccontato sul suo canale Instagram ufficiale come ha trascorso i mesi più caldi dell’anno, condividendo delle foto meravigliose che la ritraggono in luoghi da sogno e con dei look sorprendenti.

Anche di recente la presentatrice ha affascinato tutti i suoi fan, postando delle foto in cui indossava un meraviglioso mini dress luccicante.

Diletta Leotta, il look per la festa

Diletta Leotta sta trascorrendo il mese d’agosto nella sua amata Sicilia. La conduttrice televisiva, infatti, dopo aver soggiornato per alcuni giorni a Ibizia in compagnia di Elodie, ha deciso di raggiungere il marito Loris Karius in Germania e, in seguito, ha raccontato i suoi giorni all’insegna dello sport e del lavoro in Svizzera.

Ma, in occasione del suo compleanno e di quello della figlia Aria, nata come lei il 16 agosto, Diletta Leotta ha scelto di tornare nella sua terra natìa, la Sicilia. Negli ultimi giorni, infatti, la conduttrice televisiva ha condiviso diversi contenuti digitali dall’isola e, anche questa volta, la sua migliore amica, Elodie, ha deciso di raggiungerla per trascorrere insieme dei giorni all’insegna del relax.

Le due famose vip italiane hanno trascorso insieme anche il giorno del compleanno della presentatrice, celebrato insieme ad amici e parenti con un party di lusso a Taormina il 21 agosto 2025. Diletta Leotta ha condiviso una galleria di foto dalla festa lussuosa in cui appare più bella che mai con indosso un abito corto color oro. Il vestito era in un particolare tessuto laminato, che rendeva il suo outfit luccicante, aveva una scollatura a V e allacciava dietro il suo collo. Il capo d’abbigliamento presentava un ulteriore dettaglio che lo rendeva ancora più seducente: un cut out sulla schiena.

Diletta Leotta ha completato il suo look con un bracciale rigido in oro, dalle linee ondulate e con una collana con un punto luce. La conduttrice televisiva ha indossato anche dei particolari sandali neri con delle conchiglie color oro nella parte anteriore.

La presentatrice ha deciso di festeggiare il suo compleanno in un locale di lusso a Taormina e come torta di compleanno ha scelto una meravigliosa millefoglie con decori color oro.

Diletta Leotta, la festa della figlia Aria

Diletta Leotta è nata lo stesso giorno della figlia Aria. Per questo motivo ha deciso di posticipare i festeggiamenti per il suo compleanno al 21 agosto 2025 e di celebrare, invece, i due anni della bambina il 16 agosto 2025. Anche in quell’occasione, però, la conduttrice ha voluto impressionare tutti con un abito da sogno.

Si trattava, infatti, di un vestito completamente aderente in un prezioso tessuto a rete luccicante color argento, che lasciava intravedere il costume che la presentatrice indossava al di sotto, di colore celeste e con design a triangolo.

Ma anche di recente, Diletta Leotta ha mostrato un altro look che colpiva certamente nel segno. Si trattava di un tattoo dress nero, completamente trasparente che, grazie ai suoi ricami, sembrava lasciare dei disegni sulla sua pelle. Il vestito aveva una scollatura profonda, chiusa solo da alcuni laccetti e lasciava tutta la sua schiena scoperta.