Federica Panicucci, bikini geometrico e sabot trasparenti. “Meravigliosa”

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Federica Panicucci e Marco Bacini

Per alcune di noi il tempo sembra non passare mai: non solo perché in un battibaleno è nuovamente la volta della tappa fissa a Forte dei Marmi nell’estate da sogno di Federica Panicucci, ma anche e soprattutto perché la sua grande bellezza sembra non sfiorire di una virgola. La conduttrice di Mattino Cinque sta trascorrendo serenamente le vacanze al mare nel proprio posto del cuore, in dolce compagnia del suo compagno e degli amici più cari: in quello che ha tutta l’aria di essere un album dei ricordi in formato social a spiccare è l’ultimo scatto, il quale immortala la cinquantacinquenne fasciata in un bikini con stampa etnica da urlo.

Federica Panicucci in forma smagliante nel suo bikini a fantasia

La bella stagione è ormai nel suo vivo e per tutti – perlomeno per i più fortunati – questo è solo e soltanto sinonimo di meritato divertimento: tra questi vi è sicuramente Federica Panicucci, la quale pare sapere benissimo come godersi la breve pausa estiva del Palinsesto Mediaset. Di ritorno da Dubai la conduttrice si trova attualmente a Forte dei Marmi, da sempre prediletta meta a far da sfondo alle sue estati, come documenta fedelmente il suo profilo Instagram.

Come da tradizione ecco arrivare infatti la sfilza di foto ricordo nelle quali la bellezza tutta italiana sfoggia, giorno per giorno, un bikini di tendenza. Dopo il due pezzi in stampa animalier è ora il turno di un meraviglioso costume dotato di fantasia etnica che, più che mai, esalta la sua perfetta forma fisica.

Inutile dire come il look da spiaggia della donna abbia a dir poco abbagliato la totalità del milione di followers: il bikini macchiato di tale crimine segue in realtà una linea molto semplice, quella tradizionale e composta da laccetti regolabili sia per il pezzo sopra che per il pezzo sotto. A renderlo particolarmente degno di nota sono sicuramente i contorni ondulati, i quali conferiscono alla mise un plus di femminilità extra, e senz’altro la stampa etnica in bianco, marrone e nero.

Intenta in una autentica catwalk di tutto rispetto Federica Panicucci ha pensato proprio a tutto: eccola infatti prontissima a fornirci salvifica ispirazione per i nostri look da spiaggia, con una mise completa di copricostume e studiata nei dettagli da capo a piedi. A dominare con stile è il kimono nero interamente in tessuto crochet, altro grande cavallo di battaglia delle celebrities in questa calda estate – per ulteriori approfondimenti chiedere senza problemi a Bianca Balti – il quale accompagna e valorizza il costume da bagno.

Lungo sino ai piedi questo lascia la scena al paio di sabot trasparenti in PVC con plateau, colpevole di slanciare ancor di più (come se ce ne fosse bisogno) la silhouette già perfetta della conduttrice.

Federica Panicucci: i segreti del suo fisico invidiabile

Ed è proprio alla vista di questa che chiunque la guardi non possa che domandarsi inevitabilmente come faccia. In realtà la conduttrice italiana non ha mai fatto mistero dei suoi segreti di bellezza, mostrandosi aperta a condividere le proprie sane abitudini con chiunque se ne mostrasse curioso.

C’è da dire che, come lei stessa ammette, alla base del suo fisico scultoreo ci sia lo zampino di una particolarmente generosa Madre Natura. Insomma, Federica Panicucci snella e longilinea ci è nata. Ovviamente ciò non basta, però, a mantenere intatta nel tempo nemmeno una dose tanto abbondante di fortuna: la conduttrice ha più volte raccontato, infatti, di come si alimenti in modo sano con grande costanza, e di come nella sua routine quotidiana non manchi mai un po’ di sport.

I suoi workout sono casalinghi e non le occupano più di un quarto d’ora di tempo, dati i numerosi impegni. In sunto, ancora una volta, il merito va tutto al famoso trittico composto da sana alimentazione, disciplina e sport.