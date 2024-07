Bianca Balti passione crochet: servita la versione estiva del vedo non vedo

Bianca Balti ci insegna come essere comode ma sensuali in vacanza: tutti i capi in tessuto crochet che ha messo in valigia, e quando indossarli

Dopo aver cavalcato la cresta dell’hype per il piccolo incidente in vacanza – un incontro un po’ troppo ravvicinato con uno scoglio – Bianca Balti torna a far parlare di sé, e questa volta il motivo è fortunatamente ben più piacevole del summenzionato: l’attenzione, ora, è tutta puntata sulla sua presunta passione per i capi crochet.

Bianca Balti: quello per il tessuto crochet è vero amore

La supermodella starebbe vivendo la sua vacanza da sogno in Sardegna in compagnia delle figlie e delle sue care amiche Valentina Micchetti, Valentina Marocco e Melissa Satta, documentandone di tanto in tanto i momenti topici su Instagram. E quali momenti topici migliori dei suoi outfit da urlo? I più attenti osservatori avranno sicuramente notato un determinato fil rouge ad accomunarli tutti che, in un certo qual senso, è persino da intendere letteralmente: ebbene, secondo Bianca Balti il vero must-have a non poter mancare per nessun motivo al mondo all’interno della valigia sembrerebbe essere il tessuto crochet.

Le tendenze moda attualmente vigenti suggeriscono come anche un solo capo sia sufficiente, ma chi prende la questione sul serio ha già provveduto a crearsi un vero e proprio corredo ad hoc. E si dà il caso che la nostra Bianca faccia esattamente parte della seconda categoria.

Come testimonia lo spensierato scatto posto poco sopra gli outfit crochet occupano un posto d’onore tra le sue passioni del momento in materia di fashion: il coordinato indossato per affrontare degnamente l’atteso momento dell’happy hour si caratterizzava per uno smanicato ed una gonna longuette abbinati, entrambi a fantasia verde militare e panna.

Una fitta trama all’uncinetto rendeva riconoscibile anche la gonna color ruggine indossata per l’escursione in spiaggia (foto 7-8 del carosello sottostante) impiegata a mo’ di copricostume al di sopra del bikini. Una soluzione di stile tanto pratica quanto glamour, assolutamente da intendere come prezioso spunto per chi ancora in vacanza ci deve andare.

Ultimo – eppure non possiamo ancora affermarlo con certezza – il lungo abito bianco in rete sfoggiato in barca all’ora del tramonto che, audace quanto elegante, corrisponde al preciso corrispettivo estivo della tendenza vedo non vedo tanto amata negli ultimi mesi.

Un sonoro grazie a Bianca Balti per averci suggerito con successo come arricchire una già chilometrica wishlist.

Crochet mania: il vero motivo per cui i capi all’uncinetto conquistano

Tra i fashion trend più affermati di questa rovente estate 2024 la presenza – o forse faremmo bene a definirla onnipresenza – del crochet brilla un po’ più degli altri. L’iconico e caratteristico ricamo all’uncinetto d’ispirazione vintage si cataloga oggi sotto il cosiddetto stile boho chic, il quale è ben poco casualmente da riconoscere come il più amato della stagione. Celebrities ed influencer lo sanno bene, così bene da farne sfoggio in tutti i modi possibili ed immaginabili grazie a bikini, top, abiti e gonne.

Ma perché lo amiamo così tanto? Forte dell’aver calcato le più importanti passerelle negli scorsi mesi, la tipica ed arzigogolata trama a rete è anche da considerarsi uno dei più furbi escamotage atti ad affrontare incolumi il caldo torrido di questo periodo. Raffinata ed iper versatile questa gode dell’infallibile fascino della nostalgia, quella che fa capolino nella mente ricordando tutti quei capi confezionati a mano con amore dalle nostre nonne, ma anche quella che ci riporta istantaneamente al panorama moda anni settanta. Insomma, è proprio il caso di dirlo: il vintage colpisce ancora.