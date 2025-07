5 crochet bag low cost da copiare alle celeb e da indossare da mattina a sera

GettyImages Le più belle e comodo borse crochet per l'estate

L’estate 2025 ha un solo mantra: crochet is cool. E le borse crochet estive, soprattutto grandi e colorate, sono il nuovo oggetto del desiderio. Fresche, artigianali, boho ma anche super chic, si sono già guadagnate un posto fisso nei feed Instagram delle It-girl di tutto il mondo. E no, non sono solo per la spiaggia!

Realizzate principalmente con filati naturali (cotone, rafia, lino), le borse crochet incarnano la voglia di leggerezza e autenticità che domina lo spirito dell’estate. Sono capienti, versatili e portano con sé quel sapore retrò anni ’70 che torna prepotente tra le tendenze estive.

Che tu scelga un modello maxi multicolor, una shopper neutra o una tote con dettagli a contrasto, la borsa crochet oversize è la compagna perfetta per il mercato, la spiaggia, o un brunch all’aperto. Vediamo i più bei modelli low cost disponibili su Amazon!

Borse crochet low cost grandi

Capiente e leggera, questa borsa mare all’uncinetto combina funzionalità e stile boho con un design a metà rete: ariosa in alto e solida in basso per proteggere anche gli oggetti più piccoli. Con le sue dimensioni generose (38×54 cm) è perfetta per contenere tutto il necessario per la spiaggia o la città, mentre il peso ultra light (solo 180 g) la rende comoda da portare ovunque. Versatile e trendy, può essere usata come tote o borsa a spalla ed è anche un’ottima idea regalo per ogni occasione.

Leggera ma resistente, questa borsa mare in poliestere intrecciato unisce capienza e stile con un design a rete traspirante e manici larghi per il massimo comfort. Ideale per la spiaggia, lo shopping o i viaggi, è abbastanza spaziosa da contenere tutti gli essenziali estivi. Elegante e funzionale, si abbina facilmente a qualsiasi look ed è anche un’idea regalo perfetta per chi ama accessori pratici ma di tendenza.



Fiori, cuori e tanti colori: questa colorata borsa da spiaggia all’uncinetto, leggera ma resistente, colpisce per il suo design traforato con motivi a cuore o a fiori che aggiungono un tocco romantico ed estivo ai tuoi look. Ampia e pratica, offre spazio per tutti gli essenziali ed è perfetta per la spiaggia grazie alla sua struttura a rete che lascia cadere facilmente la sabbia. Lo stile casual e femminile la rende ideale non solo per il mare, ma anche per uscite quotidiane, viaggi o momenti di relax all’aria aperta.

Realizzata al 100% in corda di cotone intrecciata a mano, questa borsa è la scelta perfetta per chi cerca una borsa crochet pratica ma dal design cool e adatto anche alla città. La fattura artigianale che ne esalta lo stile semplice e raffinato, è perfetta per contenere tutto il necessario come portafoglio, beauty, ombrello e borraccia.

Se non puoi fare a meno del tuo stile coquette e romantico nemmeno in estate, ecco la borsa crochet che fa per te. Mantiene forma e stile anche con un uso quotidiano intenso, grazie alla sua struttura durevole e anti-piega. Il design con ampia apertura e manici ergonomici garantisce praticità e comfort, mentre il look raffinato e delicato in bianco sporco si adatta perfettamente sia a chi ama uno stile minimal chic sia a chi preferisce dettagli più vivaci e femminili.



