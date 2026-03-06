Lunghi, corti o crochet, la cosa certa è che i cardigan primaverili saranno il capo must del vostro guardaroba perché sono colorati e renderanno cool anche l’outfit più semplice

iStock I cardigan in primavera sono il capo must

L’arrivo della primavera porta con sé la voglia di dare una rinfrescata al nostro guardaroba con capi più leggeri e colorati che si adattano alle temperature più miti. Ed ecco che spuntano dalle collezioni di numerosi brand i cardigan, la maglia abbottonata davanti che tutte abbiamo nel guardaroba.

Ideali per la mezza stagione come ogni anno diventano il nostro capo must perché sono l’alternativa ai blazer quando le giornate sono molto più calde e la soluzione da indossare sotto bomber e giacca di pelle quando l’aria frizzantina

della primavera si fa sentire.

Una semplice maglia in cotone che stagione dopo stagione è e rimarrà sempre il nostro capo preferito perché nella sua semplicità riesce ad elevare ogni outfit. Da abbinare con un paio di jeans, una gonna a tubino e perfino con i leggings per uno stile sporty chic, è la tendenza della primavera da avere. Visto che l’inverno è pronto a cedere il passo e a salutarci, si fa il cambio di stagione, è quindi il momento di rinnovare il nostro guardaroba con l’aggiunta di nuovi modelli coloratissimi.

Facendo un giro sui nuovi arrivi di Amazon e Amazon Haul abbiamo scovato per voi 12 modelli a meno di 20 euro per ogni gusto che salveranno il vostro outfit e il vostro guardaroba.

I cardigan classici con cui non si sbaglia mai

È vero che dopo un lungo inverno abbiamo voglia di colori e stampe, ma è anche vero che nel guardaroba non possono mancare di certo quei capi salva outfit nelle nuance neutre. Ecco, i cardigan classici con la loro palette sui toni dei neutri svolgono perfettamente questa funzione. Tra i nostri preferiti c’è quello con scollo a V e la classica chiusura frontale con bottoni. Le linee regular abbracciano in maniera delicata la silhouette, esaltandola al meglio.

Lo stile evergreen dei modelli basic – che però non vuol dire maglie banali – ha anche capi in grado di dare uno sprint al vostro look, provate quelli con profili ondulati, andranno a dare movimento al capo, ma sempre con eleganza.

I cardigan lunghi sono l’alternativa mai scontata

Subito dopo i cardigan classici ci sono quelli lunghi che meglio di quelli corti possono essere considerati il capo multifunzionale visto che sono capaci di elevare anche il look più casual. Il segreto sta tutto nella loro versatilità e nella scelta dei colori. La primavera non si ferma ai soli colori pastello, ma vuole inserire nella sua palette anche le stampe e il cardigan lungo non si fa di certo trovare impreparato.

Per le più romantiche la stampa a fiori è la più indicata e in grado di dare vita a una mise elegantissima se abbinata a una gonna midi in sitin o a uno slip dress.

Tra i modelli presenti su Amazon Haul a colpirci particolarmente è stato quello full of color nel vero senso della parola capace di donare allegria anche a un look minimal fatto di t-shirt e jeans.

Vi abbiamo detto che i cardigan lunghi sono versatili vero? Allora nel vostro guardaroba non può mancare la versione extra lunga che nonostante sia primavera aggiunge un tocco cozy al vostro look. Tra l’altro può essere indossata al posto del cappotto per gettarvi definitivamente alle spalle l’abbigliamento invernale.

La crochet mania conquista definitivamente i cardigan

Se in inverno il guardaroba era stato invaso da maglioni e borse, buone notizie per voi, anche i cardigan primaverili non accennano ad abbandonare questa tendenza, anzi. Proprio la primavera è la stagione in cui la crochet mania si respira ancora di più. Se non avete tempo o non siete all’altezza di realizzare i cardigan all’uncinetto, l’alternativa low cost c’è e ha anche un design accattivante che si discosta molto dallo stile granny.

Dopo quelli classici e lunghi, non possono non essere presenti nell’elenco i cardigan cropped all’uncinetto, diventati i protagonisti di chi ha uno stile urban, ma preferisce aggiungere un tocco romantico. Tra i nostri preferiti troviamo quello total white con maniche a campana e abbottonatura con laccetti, bellissimo su un vestito midi a fiori e un paio di ballerine.

Se i modelli mini non fanno per voi, tra le proposte di questa primavera si confermano quelli over che continuano a essere il capo cool perché sono comodi, pratici e soprattutto caldi, l’ideale nelle giornate primaverili più fredde.

Poi se non vedete l’ora che arrivi l’estate, potete anticiparla con il cardigan all’uncinetto, ma questa volta a maniche corte. Il modello che amiamo in modo particolare è quello a girocollo con una lavorazione moderna, che svecchia anche un colore classico come il grigio. Indossatelo con un blazer e farete un figurone.

La primavera arriva definitivamente con i cardigan colorati

All’appello tra i cardigan primaverili rispondono ovviamente presente quelli colorati. La stagione ci permette di sbizzarrirci con qualsiasi nuance, a partire dalle palette pastello che sono sempre così delicate ed eleganti. Visto che la primavera è la stagione dei colori, possiamo persino sperimentare con tonalità più vivaci che da sole bastano a rendere unico ogni look. Provate a sfoggiare nuance come ottanio, senape, rosso e bordeaux, non ve ne pentirete.

Quando si parla di colori non si può non pensare alle stampe e la primavera ha una vasta gamma di alternative in questo senso. Quelle a righe sono un evergreen perché possono essere mixate a profili a fondo unico oppure avete sempre la possibilità di scegliere la versione all over.

Interessante, poi è la stampa animalier che anno dopo anno si conferma la più cool in assoluto e che vi lascia libere di scegliere la versione che desiderate tra leopardato, tartaruga e persino zebrato.

Poi quando lo stile granny chiama, i cardigan primaverili rispondono a gran voce con stampe a fiori, grandi o piccoli non ha importanza, che rendono la maglia davvero cute. Ecco i modelli più interessanti che abbiamo selezionato per voi.

