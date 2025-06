Il top in pizzo nero indossato da Vittoria Ceretti, in versione low cost, ti risolve i look estivi per la sera

Il top nero di Vittoria Peretti da avere ora

Quando un capo sportivo e versatile come la canottiera incontra l’eleganza e la sensualità del pizzo, ecco che nasce un capo cool e senza tempo che valorizza le forme e rende più audace e sfrontato anche il look più semplice. Lo sa bene la bellissima top model Vittoria Ceretti che in uno dei suoi ultimi post su Instagram ha sfoggiato un sensuale top nero con dettagli in pizzo che non è di certo passato inosservato. Un incontro armonioso tra delicatezza e audacia: la trama raffinata del pizzo nero esalta la pelle, creando un gioco di trasparenze che accende il fascino senza mai risultare eccessivo. Da sempre pizzo è da sempre sinonimo di femminilità e sofisticatezza, ma la sua interpretazione contemporanea lo rende perfetto anche per look casual e urbani; infatti Vittoria ha scelto di abbinarlo ad un paio di pantaloni neri (o ad una gonna nera, non è dato saperlo solo dalla foto pubblicata) ed un bomber in pelle. E’ proprio il gioco di contrasti a rendere questo look assolutamente perfetto: la semplicità del pantalone, la sensualità del top che sempre uscito da un cassetto della lingerie d’altri tempi e un modernissimo e sportivissimo bomber in pelle oversize.

Giocare con il pizzo non è cosa nuova per stilisti come Dolce & Gabbana, i quali hanno fatto del pizzo nero un vero e proprio marchio di fabbrica, celebrando la tradizione artigianale italiana e la sensualità mediterranea in collezioni iconiche. Il bello è che un outfit come quello della bella top model lo puoi facilmente copiare anche tu, basta solo trovare il top in pizzo nero perfetto per te. Ecco una selezione dei più cool in circolazione, per tutte le tasche.

Top nero in pizzo, sensuale e cool per la tua estate

Questo raffinato top di The Drop unisce sensualità e sofisticatezza in un capo senza tempo. Realizzato in 95% poliestere ed elastan, presenta un delicato scollo a V arrotondato e spalline sottili, per una vestibilità leggera e femminile. Il protagonista del design è l’elegante ricamo tono su tono sulla scollatura, che decora con discreta raffinatezza il corpo del top.

Da solo o come sottogiacca, scommettiamo che diventerà il tuo top preferito?

The Drop Top pizzo nero spalline sottili

Realizzata in tessuto chiffon ed è morbida e piacevole al tatto, questo top di Bipili sensuale ma cool è perfetto portato da solo o sotto ad un blazer che faccia intravedere il pizzo decorativo sulle spalle.

Bipili Canotta scollo a V con pizzo

Questo top crop in pizzo semitrasparente unisce femminilità e comfort grazie alla scollatura a V, spalline eleganti, collo alto e dettagli smerlati. Dotato di fodera sul petto e un design aperto sulla schiena, valorizza il décolleté con fascino e raffinatezza mentre al contempo offre una vestibilità comoda e uno stile senza tempo. È un capo estremamente versatile, perfetto con jeans, gonne eleganti o sotto blazer e cardigan.

Ideale per appuntamenti, serate, feste, vacanze e uso quotidiano, si lava in lavatrice ed è facile da mantenere.

Sukiglam Crop top pizzo

