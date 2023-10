Fonte: GettyImages Tatiana Mountbatten

Fiocco rosa per la Famiglia Reale inglese: lo scorso 20 Settembre, infatti, Lady Tatiana Mountbatten ha messo al mondo la piccola Élodie, presentandola al mondo il 20 ottobre. Una notizia che ha acceso i riflettori sulla nobildonna britannica, lontana dagli intrighi della Royal Family ma molto popolare nel mondo dell’equitazione e sui social. Ma chi è Lady Tatiana Mountbatten? E che rapporti ha con il principe Carlo? Ecco cosa sappiamo sul suo conto.



Chi è Lady Tatiana Mountbatten

Lady Tatiana Mountbatten è nata il 16 Aprile 1990. Figlia del marchese di Milford Haven e Lady Spencer di Alresford, e sorella minore di Henry Mountbatten, conte di Medina, è imparentata alla larga con la Royal Family inglese. I suoi bisnonni, il Principe George di Battenberg e la Contessa Nadejda Mikhailovna di Torby, discendevano dalle Case reali di Germania e Russia. Per discendenza paterna, è legata inoltre a numerosi sovrani europei, inclusi Luigi IV, Gran Duca D’Assia, Nicola I di Russia e la Regina Vittoria.

Tatiana è tecnicamente presente nella linea di successione, anche se la sua posizione, la 464, rende praticamente impossibile la sua proclamazione. E’ una lontana cugina del re Carlo e del compianto Principe Filippo, Duca di Edimburgo. Piuttosto defilata rispetto agli intrighi dei Windsor, la Lady è un’apprezzata cavallerizza, ed ha partecipato a numerose competizioni equestri. Oltre ad essere proprietaria di un centro di equitazione, ha fondato nel 2019 un blog in cui affronta temi di lifestyle e benessere, sta studiando per diventare psicoterapeuta e parla fluentemente ben 5 lingue.

Il matrimonio e la nascita di Elodie

Negli scorsi giorni il nome di Tatiana è tornato alla ribalta per la nascita della sua primogenita Elodie, presentata con alcuni scatti sul suo profilo social. Il 20 Ottobre, infatti, la cugina del principe Carlo ha sorpreso tutti pubblicando un’adorabile immagine della piccola fasciata in una tutina di colore verde, e allegando una didascalia esplicativa: “Un mese di maternità… e che mese è stato! Elodie è arrivata il 20 Settembre, e il tempo è volato troppo in fretta” ha scritto orgogliosa la neomamma.

La piccola Elodie è nata dal matrimonio con l’imprenditore Alexander Dru, sposato nella cattedrale di Winchester il 23 luglio 2022. La proposta era arrivata sulle piste da sci di Verbier, con tanto di anello a tre cifre. “Viene annunciato il fidanzamento tra Alick , figlio del signor e della signora Bernard Dru di Beckham, Somerset, e Tatiana, figlia del marchese di Milford Haven e Lady Spencer di Alresford” aveva fatto sapere una nota della famiglia pubblicata a mezzo stampa.

I guai con la legge di Tatiana Mountbatten

Nonostante la vita da copertina, anche la Mountbatten ha qualche scheletro nell’armadio. Nel 2019, infatti, il suo nome balzò agli onori delle cronache per un episodio tutt’altro che pacevole: la nobildonna fu multata per eccesso di velocità, motivo per cui le fu ritirata la patente per 6 mesi. A rendere la questione ancora più spinosa, sarebbe stata la reazione di Tatiana: secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete, infatti, la ragazza avrebbe cercato di corrompere l’ufficiale di polizia affermando di essere la nipote della Regina Elisabetta. Tentativo non riuscito e ulteriore tegola per la Royal Family, che proprio all’epoca faceva i conti con Meghan Markle e con gli scandali del Principe Andrea.