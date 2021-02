Oggi è un altro giorno: Rosanna Fratello, l’amore per il marito Pino e la figlia

editato in: da

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Come ogni pomeriggio, si rinnova l’appuntamento attesissimo con Oggi è un altro giorno, la trasmissione di Rai1 condotta da Serena Bortone. Ospite di questa splendida puntata è stata Rosanna Fratello, icona della musica italiana sin dagli anni ’70: nel corso di una lunga intervista, si è confessata sulla sua sfera privata e sui grandi amori che hanno costellato la sua vita.

Nata a San Severo e trasferitasi in Lombardia quando era ancora una bambina, Rosanna Fratello ha avuto una carriera sfolgorante iniziata da giovanissima. Ha partecipato per ben 7 volte al Festival di Sanremo, vanta nel suo curriculum una lunga scia di incredibili successi ed è stata per lungo tempo una delle star del panorama musicale italiano. Indimenticabile il trio formato da lei, Bobby Solo e Little Tony: i loro album hanno riscosso numerosi consensi tra il pubblico.

Proprio Bobby Solo, interpellato dalla Bortone, ha regalato una splendida sorpresa a Rosanna intervenendo in diretta a Oggi è un altro giorno. Raccontando alcuni divertentissimi aneddoti della loro esperienza insieme, il grande artista ha suscitato più di una risata tra i telespettatori. Inoltre, nel salottino dello show di Rai1, la Fratello ha affrontato un tema “scottante”. A lungo si è parlato dell’allontanamento tra lei e Ornella Vanoni, e addirittura di una forma di gelosia che quest’ultima avrebbe avuto nei confronti della sua collega. “Questa cosa è sempre stata nell’aria” – ha ammesso Rosanna – “Io sono sempre stata una cantante del popolo, non le ho tolto nulla”.

Poi, per la Fratello è stato il momento di addentrarsi nella sua vita privata. Ripercorrendo alcuni dei momenti più spensierati della sua infanzia, ha dedicato bellissime parole alla sua famiglia: “Ho avuto una mamma felice, un papà felice e cinque fratelli. Uno non c’è più e mi manca molto, lui voleva fare l’attore e mi ha accompagnata in questo mondo. È stato per me un fratello meraviglioso e una persona straordinaria”. Divenuta ormai adulta, negli anni ’70 Rosanna ha conosciuto Pino Cappellano, il suo vero grande amore.

I due sono convolati a nozze nel 1975, e due anni dopo è nata la loro unica figlia Guendalina: “Con lei vado molto d’accordo, abbiamo gli stessi gusti e mi coinvolge in tutte le sue cose. È un rapporto sincero e molto vero”. Grazie a lei, Rosanna Fratello è diventata nonna di due splendidi ometti, Alessandro e Giovanni: “Auguro loro tutto il bene del mondo, e a mia figlia di rimanere sempre quella che è, una persona vera che ama enormemente i suoi figli”.

Prima di concludere l’intervista, Serena Bortone ha voluto regalarle un’altra grande emozione, mandando in onda il videomessaggio di una sua cara amica. Stiamo parlando di Iva Zanicchi, con la quale Rosanna ha collaborato a lungo: “È una persona meravigliosa, è sempre stata buona con me” – ha ammesso la cantante – “Trovo che sia davvero una grande donna”.