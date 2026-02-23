Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Caterina Balivo a La Volta Buona

Momenti di grande spavento lungo l’autostrada per la troupe di Rai 1 del programma La Volta Buona di Caterina Balivo, in viaggio da Genova verso Sanremo per seguire il Festival. Poche ore prima dell’apertura della kermesse, il van sul quale viaggiavano l’inviata Rosanna Cacio, un filmmaker e due autori è rimasto coinvolto in un incidente in una galleria, provocando paura e apprensione.

Incidente a Sanremo, cosa è successo alla troupe de La Volta Buona

A raccontare l’accaduto la stessa Rosanna Cacio, che da tempo segue il Festival di Sanremo nel ruolo di inviata. Da qualche anno è alla corte di Caterina Balivo, dove non mancano mai i suoi servizi puntuali e le sue interviste curiose.

Intercettata dal Tirreno, la giornalista ha parlato di tanta paura per l’incidente ma anche del sollievo per un epilogo che non ha avuto conseguenze gravi. “Tanta paura, ma per fortuna è andato tutto bene“, ha spiegato.

La squadra era diretta a Sanremo per seguire la settimana del Festival all’interno del contenitore pomeridiano di Rai 1. Un viaggio di lavoro, come tanti in queste ore per tecnici, artisti e giornalisti che convergono sulla riviera ligure.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo Rai ha tamponato un altro veicolo mentre si trovava in galleria. L’impatto ha provocato il ribaltamento dell’auto che precedeva il van, una scena che per alcuni istanti ha fatto temere il peggio. “Le immagini parlano chiaro”, ha raccontato la Cacio, che è stata tra i primi a chiamare i soccorsi.

Incidente a Sanremo, feriti alcuni componenti della band Animeniacs

Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco e il personale del 118. A bordo dell’auto ribaltata viaggiavano i componenti della band pisana Animeniacs, anche loro diretti nella città dei fiori per un’esibizione nell’ambito degli eventi collaterali alla kermesse.

Tre dei componenti del gruppo sono riusciti ad uscire autonomamente dai finestrini posteriori, mentre una giovane è rimasta incastrata nell’abitacolo, liberata poco dopo dai soccorritori e affidata alle cure dei sanitari.

“Quando ho visto la macchina capovolta ho pensato che fossero tutti morti: è stata una scena agghiacciante”, ha raccontato sempre Rosanna Cacio, ancora scossa per quanto accaduto. Il contatto successivo con Daniel Fantini, cantante del gruppo, ha però riportato la situazione in una dimensione di sollievo: tutti i musicisti stanno bene e, nonostante contusioni e collari cervicali, hanno confermato la volontà di esibirsi comunque. “Come se fosse il primo giorno di una nuova vita”, le ha detto il frontman.

Un’immagine che restituisce il senso di una paura collettiva sciolta nella determinazione a ripartire. La troupe Rai ha poi proseguito il viaggio raggiungendo Sanremo senza ulteriori problemi. La stessa Cacio ha rassicurato colleghi e telespettatori attraverso i social: nessuna conseguenza fisica per lei e per la squadra. E l’incidente non è stato menzionato da Caterina Balivo nella puntata de La Volta Buona di lunedì 23 febbraio.

In una settimana in cui l’attenzione mediatica è tutta concentrata su Sanremo 2026, l’episodio ricorda quanto intenso e complesso sia il movimento che ruota attorno alla macchina organizzativa dell’evento. E quanto, dietro le luci del palco dell’Ariston, ci sia un lavoro fatto anche di trasferimenti, corse contro il tempo e, talvolta, imprevisti che fanno tremare.

Questa volta, per fortuna, senza tragedie. “Siamo qui a raccontarlo — ha concluso l’inviata — ed è ciò che conta davvero”.